Marius Şumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului, e tentat să plece din Giulești și a primit o ofertă uriașă de la Al-Taawoun, locul 8 din Arabia Saudită.

Victor Angelescu (40 de ani), acționarul minoritar al „vișiniilor” a declarat că tehnicianul poate pleca oricând în cazul unei oferte financiare semnificative.

La finalul partidei câștigate de Rapid, 1-0 cu FC Botoșani, Marius Șumudică a anunțat că se gândește să părăsească gruparea din Giulești.

Decizia sa a venit după ce, în minutul 37 al meciului, imediat după golul marcat de Denis Ciobotariu, a avut un dialog aprins cu câțiva suporteri ai Rapidului. Aceștia au aruncat cu bulgări în direcția sa.

Marius Șumudică, ofertă de la Al-Taawoun

Conform surselor GOLAZO.ro, Marius Șumudică a fost ofertat de Al-Taawoun, un club din Arabia Saudită.

Clubul arab ar oferit 1,8 milioane de euro pe an, sumă care include și salariile membrilor staff-ului său.

Marius Șumudică a avut trei mandate de antrenor în Arabia Saudită.

La Al-Shabab în două perioade: prima, din 2018 până în 2019, și a doua, de 3 luni și 8 zile, până pe 30 iunie 2022.

La Al-Raed în sezonul 2022-2023, timp de aproximativ un an, până pe 30 iunie 2023.

8 este locul ocupat de Al-Taawoun, cu 27 de puncte acumulate, după 20 de etape disputate în Saudi Pro League

Victor Angelescu: „Șumudică rămâne la Rapid”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a clarificat situația lui Marius Șumudică, confirmând că antrenorul nu va părăsi momentan clubul. Totuși, acesta a precizat că o ofertă ar putea modifica acest scenariu.

„Marius Șumudică rămâne la Rapid! A fost o chestiune emoțională, am înțeles că cei care au aruncat sunt din galerie. El s-a simțit trădat.

Contractul cu Șumudică are și o clauză de reziliere care nu este o sumă mare. Bine, dacă vine și ne spune că are ocazia să câștige două milioane de euro în altă parte, nu va mai conta clauza, n-o să ne opunem.

Și nici suporterii nu ar trebui să-l judece. Și fotbaliștii, și antrenorii sunt profesioniști interesați și de bani”, a declarat Victor Angelescu la Fotbal Club, la Digi Sport.