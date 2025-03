„Te rog eu!”  Florin Tănase s-a dus direct la Marius Șumudică, după FCSB - Rapid. Ce i-a cerut fotbalistul

FCSB - Rapid 3-3. Atacantul campioanei, Florin Tănase (30 de ani), a avut rugăminte specială pentru antrenorul oaspeților, Marius Șumudică (54 de ani).

Tehnicianul de la Rapid i-a făcut pe plac fotbalistului de la FCSB.

Antrenorul celor de la Rapid, Marius Șumudică, a povestit dialogul pe care l-a avut cu Florin Tănase la finalul derby-ului de pe Arena Națională.

Marius Șumudică: „Asta mi-a spus Tănase”

Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit că a fost rugat de către Florin Tănase să nu mai intre în conflict cu galeria roș-albastră.

Mai exact, să ignore orice provocare venită dinspre ultrașii FCSB. Și n-au fost deloc puține înainte și în timpul partidei.

„Când s-a terminat meciul, Tănase mi-a spus să nu intru în conflict cu galeria. M-am dus, am dat mâna cu jucătorii lor și i-am felicitat pentru parcursul pe care l-au avut în Europa League.

M-am dus la galeria mea, iar în momentul în care am părăsit terenul m-a rugat ca atunci când intru la cabine să nu intru în conflict.

Mi-a spus: «Te rog eu, Șumi, nu intra în conflict cu ei, pentru că știu că e greu. Sunt suporterii noștri și lasă-i în pace» .

I-am spus: «Tase, nu am nicio treabă. Dacă am rezistat 100 și ceva de minute, mai rezist un pic». Am intrat cu el și cu ofițerul de presă pe tunel și a fost ok!”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Clasament play-off Liga 1:

Echipă Jocuri Puncte 1. CFR Cluj 1 30 2. Universitatea Craiova 1 29 3. FCSB 1 29 4. Dinamo 1 26 5. U Cluj 1 26 6. Rapid 1 24