Șumudică, uimit de Petrolul  Cum a prefațat duelul cu ploieștenii și lupta pentru play-off : „Nu e întâmplător!” + anunț privind transferurile la Rapid

Marius Șumudică s-a declarat impresionat de poziția pe care se află următorul adversar al Rapidului, Petrolul Ploiești.

La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre lupta strânsă pentru play-off.

Rapid - Petrolul se joacă mâine, 29 noiembrie, de la ora 20:45, iar partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe canelele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Totodată, Marius Șumudică a comentat viitoarea perioadă de transferuri la Rapid și a ținut să își exprime încrederea în jucătorii săi.

Marius Șumudică, surprins de poziția ocupată de Petrolul în clasament

Antrenorul giuleștenilor se așteaptă la o partidă extrem de dificilă cu Petrolul. Înaintea partidei, ploieștenii ocupă locul 6, cu 26 de puncte, iar Șumudică recunoaște că a fost uimit de sezonul reușit până de „lupii galbeni”.

„Este unul dintre cele mai vechi derby-uri din fotbalul românesc, o echipă care neașteptat, la început mă miram unde au ajuns, pe ce poziție se află, dar în momentul în care i-am analizat mi-am dat seama că nu e întâmplător.

Am urmărit meciurile, dar acum că m-am ocupat mai în profunzime de Petrolul, mi-am dat seama că nu e întâmplător (n.r. - locul 6 ocupat de Petrolul în clasament).

Au o legendă a Turciei, este prima lui echipă ca antrenor, a pornit cu dreptul și trebuie să fim foarte atenți.

Va fi un meci extrem de greu, jucăm acasă, dar cu o echipă care ia foarte puține goluri, sunt periculoși, au pierdut doar cu Dinamo în ultimele 10-12 partide Nu va fi ușor, dar ne-am pregătit bine și sperăm să arătăm ok.

Suporterii noștri sunt unici, avem nevoie de ei, atmosfera care e pe Giulești nu o întâlnești pe niciun stadion din țară. Nu știu dacă mai e nevoie de o motivație în plus.

Principala motivație e că Rapidul trebuie să facă mai mult decât a făcut în anii precedenți. Asta le spun zilnic jucătorilor mei.”, a declarat Șumudică.

Șumudică: „E cineva sigur de locul în play-off?”

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre lupta pentru locurile de play-off. Mai mult, Șumudică a comparat și rezultatele Rapidului înaintea instalării sale pe banca giuleștenilor cu cele din prezent.

„E cineva sigur de vreun loc în play-off? Nu. Noi nu ne batem cu Petrolul, ne batem să fim în primele 6. În primele 6 sunt o grămadă de echipe. Eu nu țintesc locul Petrolului neapărat, e un meci de 3 puncte și va trebui să facem mai mult decât în tur, când am pierdut.

Eu calculez în felul următor: am făcut 20 de puncte în tur. Ce a făcut Rapid la Arad? A făcut egal, acum am câștigat, deci suntem cu plus două puncte. Ce a făcut Rapid cu CFR Cluj acasă? A făcut egal. Acum am făcut egal la CFR, n-am pierdut nimic. Dar mâine trebuie să facem mai mult. Nu m-ar mulțumi egalul, dar orice punct e important.

Avem un lot competitiv, care n-are voie să nu fie în play-off. E clar că am plecat cu handicap, când pleci de pe locul 14 nu e ușor, încercăm să ne revenim. Cred că vom reuși și într-un final ne vom bucura să fim în play-off și să începem un nou campionat. ”, a continuat Șumudică.

Marius Șumudică, despre transferul lui Borza

„Sunt foarte mulțumit de toți jucătorii pe care îi am în momentul de față. Eu nu voi da niciodată jucătorii afară, voi încerca să-i ajut să joace în altă parte, sunt jucătorii Rapidului, în care s-au investit bani și nu putem să aruncăm cu banii pe fereastră.

Nu putem să dăm jucătorii afară cum vrem noi. Jucători vor veni, vom vedea la momentul respectiv, dar nu vom face mai mult de 1, maximum 2 transferuri.

Ar fi un handicap (n.r. - plecarea lui Borza). Andrei a crescut foarte mult în ultimul timp, îl văd ca următorul fundaș al echipei naționale. A crescut foarte mult din punctul ăsta de vedere.

În momentul de față nu cred că se pune problema unui transfer, sunt voci, sunt interese, toată lumea discută despre fel de fel de jucători, știu că are o clauză în contract, pusă de patronat, mai departe nu este problema mea.

Dacă voi fi întrebat, nu sunt de acord să plece Borza. Dar nu pot nici să-i pun piedică în momentul în care un club vine, îi achită clauza și se înțelege cu el din punct de vedere salarial. ”, a declarat antrenorul giuleștenilor.

Șumudică, despre meciul FCSB - Olympiacos

Chiar dacă FCSB este una dintre cele mai mari rivale ale antrenorului, Șumudică nu va ține cont de acest lucru și a declarat că va urmări partida din Europa League, ținând cont că „roș-albaștrii” este reprezentanta României în Cupele Europene.

O să mă uit și eu la meciul de diseară, dacă apuc să văd și PAOK, mă uit la Răzvan, e prietenul meu și mă uit la foarte multe meciuri de-ale lui. O să mă uit și la meciul celor de la FCSB, este singura reprezentantă a noastră, cu siguranță că mă voi uita. Marius Șumudică, antrenor Rapid