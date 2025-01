Rapid - Craiova 1-0. Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, și-a premiat jucătorii după victoria de sâmbătă.

Tehnicianul le-a oferit o primă din propriul buzunar pentru evoluția din derby.

La finalul partidei, Șumudică și-a felicitat jucătorii pentru prestația din meciul cu Craiova.

Rapid - Craiova. Marius Șumudică, prime pentru jucătorii săi

„Au arătat că în ciuda tuturor obstacolelor care au apărut în ultima săptămână, că suntem de neclintit și alături cu acest public minunat de pe Giulești, am adus bucurie suflării rapidiste.

I-am motivat în mai multe feluri, din toate punctele de vedere, și eu, și conducerea. Nu trebuie să discutăm despre lucrurile astea. Au fost foarte motivați astăzi” , a spus Marius Șumudică.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, tehnicianul a oferit din propriii bani 1.000 de euro primă pentru fiecare titular din meciul cu Universitatea Craiova.

Șumudică, despre meritele jucătorilor

Imediat după finalul meciului, Șumudică a scos în evidență munca fotbaliștilor săi, menționându-l în special pe portarul Aioani.

„Vreau să-mi felicit jucătorii, este victoria lor, au dat dovadă de eroism și nu spun cuvinte mari, și-au dorit foarte mult, suntem din nou familia Rapid. Sunt foarte fericit că au respectat ceea ce le-am cerut, că au respectat sistemul.

Vreau să scot în evidență meritele jucătorilor mei și vreau să-l felicit pe Aioani, mie nu prea-mi place să dau nume, dar a făcut un meci senzațional și nu degeaba merge la echipa națională.

La final n-am mai plecat, că am încercat să-mi cumpăr costum negru, dar n-am găsit și am rămas să mă bucur, nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Șumudică”, a mai completat antrenorul giuleștenilor.

VIDEO. Golul marcat de Dobre în Rapid - Craiova