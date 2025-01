Ce se întâmplă cu Borza Marius Șumudică a clarificat situația fundașului lateral de 19 ani

Marius Șumudică (53 de ani) a clarificat situația lui Andrei Borza (19 ani), despre care se zvonea că ar putea ajunge la Genoa.

Marius Șumudică a vorbit despre viitorul tânărului fundaș din Giulești.

Marius Șumudică: „Andrei Borza nu pleacă de la Rapid”

„Vorbim despre Borza că pleacă la Genoa? Că are 3 milioane sau 3,5 milioane clauză. Suntem o echipă care a jucat cu 3-4 underi și am încercat să nu îi consider așa. Am jucat cu Grameni, cu Borza, cu Ignat.

Borza mai are doi ani de under, dar eu vreau să nu consider așa. Nici el nu își dorește să plece. Are campionatul european în vară. Se vede clar o creștere”, potrivit digisport.ro.

Fotbalistul de 19 ani este titularul de drept pe postul de fundaș stânga din lotul Rapidului.

În acest sezon, acesta a evoluat în 19 partide pentru Giuleștenii, timp în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Andrei Borza a ajuns la Rapid în vara lui 2023, atunci când șefii din Grant au plătit 800.000 de euro pentru transferul acestuia de la Farul Constanța.