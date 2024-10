„O imbecilitate” Șumudică s-a aprins când sistemul său a fost comparat cu cel folosit de Neil Lennon la Rapid

Marius Șumudică nu a acceptat paralela cu sistemul folosit de Neil Lennon.

„Modulul 3-5-2, ceea ce juca domnul Lennon, e mult diferit de 3-4-3, pe care-l joc eu”, a replicat tehnicianul Rapidului la conferință.

După 0-0 cu FCSB pe Arena Națională, Marius Șumudică a venit la conferință în aceeași stare de tensiune pe care o avea în timpul meciului.

Șumudică a reacționat la comparația cu Lennon

Nu a acceptat ideea că sistemul lui de joc cu trei stoperi, folosit duminică seară de Rapid, poate fi comparat cu cel al lui Neil Lennon și că el l-ar fi preluat de la tehnicianul nord-irlandez.

„E o imbecilitate din toate punctele de vedere. În primul rând, eu am început să joc acest sistem când mi-am rezolvat toate transferurile pe care le-am făcut”.

Toată lumea asta care vorbește și se pricepe la fotbal să înțeleagă că modulul 3-5-2, ceea ce juca domnul Lennon, cu tot respectul, sau 5-3-2 pe faza de apărare, e mult diferit de 3-4-3 pe care-l joc eu. Marius Șumudică, antrenor Rapid

A continuat: „De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în vară s-a renunțat la Funsho, s-a renunțat la Krasniqi, s-a renunțat la jucătorii de bandă.

Petrila, la Arad, dacă vă uitați în prima etapă, nu a jucat. Și era folosit număr 10 ulterior.

Eu joc cu doi care evoluează în benzi, pleacă foarte mult în spații, Petrila și Njie sau Dobre sau Micovschi, care sunt de bandă. Am răspuns, vreau să pun punct acestor remarci”, a precizat antrenorul Rapidului.

Șumudică, despre incidentul cu Charalambous: „Istvan Kovacs i-a spus că altfel mă elimina”

Tehnicianul giuleștenilor s-a referit și la incidentul cu Elias Charalambous, care a plecat inițial fără să-l salute, întorcându-se din tunel după ce l-a strigat Șumudică.

Era supărat… Fiind admonestat de unii fani, eu le-am făcut semn să tacă din gură și el a crezut că le-am făcut alt gest. Marius Șumudică, antrenor Rapid

„Charalambous a venit, și-a dat seama că nu era vorba de așa ceva. A văzut și Istvan Kovacs, i-a explicat și Istvan Kovacs: «N-a făcut niciun gest, pentru că altfel îi dădeam al doilea galben și îl eliminam». Atunci, m-a luat în brațe și m-a pupat”, a explicat el.

„Am stabilit deja masa, sper s-o plătească el, că l-am adus și la Vaslui, a câștigat bani frumoși. Dacă nu, eu îl duc la Mc”.

Marius Șumudică: „Kait are ruptură”

Antrenorul a dezvăluit că accidentarea lui Kait e destul de gravă. „Nu-i ușor să-l pierzi pe Kait în prima repriză. Nu s-a antrenat toată săptămâna, s-a menajat pe piciorul drept și s-a accidentat la stângul.

El folosea mai mult piciorul stâng în deplasare, l-a încărcat mai mult și atunci a avut astfel de probleme.

Eu am încheiat acest meci fără închizător. Am jucat cu Emmers și Christensen, care nu sunt închizători, sunt doi număr 8.

Nu știu exact ce are Kait, vreau să vorbesc și cu doctorul. Am înțeles că are o ruptură, probabil va face o rezonanță magnetică”.

„N'Jie are nevoie de timp. Poți să te antrenezi, să alergi prin parc. Jocul îți dă tot”

A vorbit și despre N'Jie și Boupendza. Mai ales despre N'Jie.

Întrebat la ce capacitate e, antrenorul a spus: „Nu joacă de șase luni. Și el, și Boupendza. OK, Boupendza e alt gen de jucător, se bate…

N'Jie e un jucător de foarte mare calitate, dar care are nevoie de timp. N'Jie are 50 de meciuri la naționala Camerunului (n.r. extrema are 44 de selecții și 10 goluri), a fost la Cupa Africii. Dawa are un meci la naționala Camerunului (n.r. stoperul FCSB a jucat de nouă ori pentru țara sa), dar îl ajută vârsta”, a afirmat tehnicianul.

N'Jie a jucat anul trecut 30 de meciuri la Sivas, dar el nu joacă din aprilie. E greu, dacă n-ai ritm. Jocurile îți dau tot, poți să te antrenezi, poți să alergi prin parc, jocul îți dă tot. Marius Șumudică, antrenor Rapid

Ce i-a plăcut la N'Jie duminică: „Ați văzut, a apărut foarte bine la finalizare, pe o diagonală a oprit mingea de s-a lipit de el, am crezut că i-a dat bomboane. Trebuia să marcheze, e clar, dar N'Jie e un jucător care ne va ajuta. A intrat și Dobre, avem soluții, și Micovschi. Cei care sunt benzi”.

S-a întors la comparația cu Lennon: „Asta e diferența dintre sistemul de dinainte și cel de acum. Eu am benzi, Petrila-Micovschi în stânga, N'Jie-Dobre în dreapta”.

„Dacă reușesc să câștig un trofeu cu Rapid, poate să mă ia Dumnezeu”

A repetat că nu ar fi revenit în Liga 1 dacă nu ar fi apărut posibilitatea de a pregăti Rapid.

„Eu am avut foarte multe oferte din România. Dar nu puteam să mă întorc decât la Rapid. Eu nu mă întorceam niciodată în România dacă nu exista Rapidul.

M-au căutat multe echipe, însă pentru mine Rapid e ceva sublim, e în inima mea, iubesc acest club, am luat campionatul ca jucător…”.

Dacă reușesc să câștig un trofeu și ca antrenor la Rapid, am zis, a doua zi, dacă vrea să mă ia Dumnezeu, să mă ia. E momentul cel mai de preț pe care mi-l doresc. Acesta a fost singurul motiv pentru care m-am întors în România. Marius Șumudică, antrenor Rapid

A spus unde ar fi putut ajunge dacă nu ar fi fost Rapid:

„Chiar dacă, financiar, Rapid e un club OK, dar nici nu m-a interesat contractul pe care l-am semnat, puteam să plec iar, fie în Arabia Saudită, fie în Turcia. Să stau la cotitură, în cele două țări sunt foarte bine văzut, aș fi putut să plec oricând”.