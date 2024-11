Șumudică, acuzații grave Tehnicianul Rapidului după scandalul de dopaj din Liga 1: „Sunt echipe care bagă vitamine pe venă! Vi le și spun”

RAPID - HERMANNSTADT 1-0. Marius Șumudică (53 de ani) susține că mai multe echipe din Liga 1 ar apela la metode interzise pentru a grăbi recuperarea fizică, însă nu le-a numit.

Reacția a plecat după ce luni s-a aflat că Hildeberto Pereira (28 de ani), de la U Cluj, a fost depistat pozitiv la Furosemid.

Un control antidoping de rutină a avut loc la antrenamentul Universității Cluj din 6 septembrie, iar Berto a fost singurul care a picat: a fost testat pozitiv cu Furosemid.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, testul pozitiv al fotbalistului este rezultatul unor pastile de slăbit pe care le lua acesta: „Își poate distruge viața cu această greșeală”.

Testul picat a avut loc cu 10 zile înainte de meciul lui U Cluj cu Rapid din Giulești, câștigat de „șepcile roșii” cu 2-0. Primul gol a fost marcat chiar de Berto!

⁠„Cu zece zile înainte de meciul noi? De-aia o fi plecat așa pe viteză atunci. Eu știu ce le-o băga? Nu cred că U Cluj știa”, a spus Șumudică

RAPID - HERMANNSTADT. Marius Șumudică, acuzații grave: „Sunt echipe care bagă vitamine pe vena”

Apoi, antrenorul Rapidului a declarat că mai multe echipe din Liga 1 ar folosi metode interzise pentru ca jucătorii să se recupereze mai repede.

Deși Șumudică spune că nu vorbește despre dopaj, orice substanță introdusă în venă, fără aprobări de la forurile oficiale, este catalogată drept o încălcare a regulilor antidoping.

„Mă știți pe mine, eu sunt cu Anticârcelul, cu Cardiozen. Noi ne ferim acum?

Sunt echipe în Liga 1 care bagă vitamine pe venă, vi le spun eu. Nu i-au mai prins pe unii de-și băgau nu știu ce oxigen prin toate orificiile? Despre ce vorbim? Noi avem magneziu, calciu. Noi nu suntem cu injecții. Am și un doctorel tânăr, dacă îl pun să facă injecții îi tremură «vreascurile». Noi suntem niște oameni OK și transparenți.

Știu sigur că sunt foarte multe echipe care se recuperează mult mai repede la 3 zile. Eu nu vorbesc de doping, dar se recuperează la 3 zile făcând vitamine în sânge”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Șumudică: „Nu vorbesc despre FCSB”

Deși FCSB este echipa care a apelat la insuflații rectale cu ozon pentru o recuperare mai rapidă, lucru amintit de Șumudică, acesta susține că acuzațiile sale nu se referă la campioana României. Metoda folosită în al doilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf, recunoscută de antrenor, era una regulamentară.

Întrebat despre ce echipe ar fi vorba, tehnicianul s-a eschivat: „Nu, nu, nu începe cu din astea că nu bat apropouri la FCSB, dacă vrei să mă întrebi despre asta. Nu, nu vorbesc despre FCSB”.

„Nu pot promite titlul!”

Șumudică nu a ratat ocazia să mai arunce câteva „săgeți” subtile la adresa lui Neil Lennon, cel care a condus Rapidul la începutul sezonului.

„În timpul meciului ești afectat, dar, ținând cont că jucătorii de la Hermannstadt joacă de mai mult timp împreună, ei au jucat cu o zi înainte în Cupă și n-au folosit titularii... Noi am jucat cu titularii la Botoșani, am venit la 4 dimineața, n-am avut prospețime, n-am putut să mergem peste ei.

Sunt puțin dezamăgit, nu ne-am creat multe ocazii, au avut și ei câteva situații de a marca, dar într-un final, o echipă mare, noi nu suntem, câștigă și când joacă prost. Noi n-am făcut un meci bun și v-am spus care au fost cauzele. La Botoșani a fost un teren foarte greu, am jucat cu primii 11, Cupa e un obiectiv pentru noi.

Contează cele 3 puncte și că am ajuns la 20. Dacă vom recupera în retur, dacă reușim să facem 22-23 de puncte, cu siguranță vom fi în play-off. Îmi pare rău de un singur meci, cel de la Botoșani, pe care l-am pierdut. Dacă aveam 23 de puncte, eram unde trebuia să fim. Suntem la o victorie de echipele de pe locurile 3-4.

Cel mai îmbucurător lucru e că de 4 meciuri noi nu primim gol. Am ajuns să avem +3 golaveraj și sunt convins că va mai crește. Clinton a luat 3 puncte astăzi, cu golul lui. Sub nicio formă. Nu mă interesează (n.r.- dacă se gândește la titlu). Eu am un titlu ca jucător, dar Rapidul nu e pregătită să fie campioană, în momentul de față. Nu arătam ca niște campioni. Sunt alte echipe.

Obiectivul meu intermediar e să ajung în play-off. Acolo începe alt campionat. Eu vreau să fac mai mult decât au făcut antrenorii dinaintea mea la Rapid.

A fost un antrenor înaintea mea (n.r.- Neil Lennon), care din 6 meciuri a făcut doar 5 puncte. Din 18 doar 5! OK, recuperezi, dar e greu. Eu nu pot să promit titlul și n-o să promit niciodată. Eu promit că Rapid va fi în play-off și că ieșim din grupe (n.r.- în Cupă). Mai departe vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Marius Șumudică.

