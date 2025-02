U CLUJ - RAPID 2-1. Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a explodat la interviuri și a atacat dur arbitrajul de pe Cluj Arena.

Tehnicianul a plecat urlând în timpul dialogului: „Nu mai vreau să mai vorbesc, la revedere!”.

Antrenorul Rapidului a fost furios după meci, considerând că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty în minutul 84.

Atunci, Manea a căzut în careu după un contact cu Van der Werff, dar „centralul” Adrian Cojocaru a ales să lase jocul să continue, iar VAR nu a intervenit.

U CLUJ - RAPID 2-1. Marius Șumudică: „Nu știu de ce s-a inventat VAR-ul”

„Ați văzut meciul? Mie mi-e jenă de ce s-a întâmplat în seara asta. Am venit să jucăm fotbal, am avut ocazii. Ei au strâns mingile, nu mai dădeau mingile, eu nu aș putea să fac niciodată așa ceva. E jenant, jenant. Am vrut să mă duc să-i spun arbitrului.

Eu nu știu de ce s-a mai inventat VAR-ul ăsta. Dacă vedeți penalty-ul din seara asta, vă cruciți. La Manea. Puteți să-mi spuneți orice. Îl calcă de la spate! E penalty cât casa! Nu se poate așa. Închid ochii o dată, de două ori… N-a fost niciun meci în care Rapidul a fost avantajată și nu-mi doresc.

Cu ce să ne luptăm? Încercăm să facem ce putem să facem pe teren. Poate domnul Cojocaru n-a văzut, că nu vreau să-i reproșez, dar la VAR… Dacă mie-mi explică… Pot să vină toți arbitrii care analizează, n-are cum să-mi spună nimeni că nu e penalty. Penalty clar, nici nu vreau să mai vorbesc, la revedere”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport

În urma acestei partide, Rapid rămâne pe locul 6, cu 35 de puncte, dar poate fi depășită de Petrolul, în cazul unui succces al „lupilor - galbeni”, pe terenul Farului.