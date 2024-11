„A fost teribil!” Lucrul care l-a deranjat mult pe antrenorul lui Midtjylland după sosirea la București. Ce spune despre Becali și FCSB

La conferința de presă care a precedat partida FCSB - Midtjylland , antrenorul danezilor, Thomas Thomasberg (50 de ani), a declarat că traficul din București este „teribil”.

, antrenorul danezilor, Thomas Thomasberg (50 de ani), a declarat că traficul din București este „teribil”. Tehnicianul a vorbit și despre faptul că Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei României, a anunțat echipa de start cu câteva zile înainte de partida de la București.

FCSB - FC Midtjylland se joacă joi, de la 19:45 pe Arena Națională din București. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Delegația lui FC Midtjylland a ajuns miercuri la București pentru meciul cu campioana României din Europa League.

Danezii au fost surprinși neplăcut de traficul din capitală, drumul până la Arena Națională durând mai bine de o oră.

Thomas Thomasberg, despre traficul din București: „A fost teribil”

Thomas Thomasberg, tehnicianul lui Midtjylland, a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului despre traficul din București, pe care l-a catalogat drept „teribil”:

„A fost teribil. Am făcut o oră până aici, de aceea am întârziat. E un oraș mare, abia aștept meciul, dar traficul nu mi-a plăcut deloc”, a spus Thomas Thomasberg.

77 de meciuri are Thomasberg pe banca celor de la FC Midtjylland, cu o medie de 1.95 puncte per meci, conform transfermarkt.com

Thomasberg: „Lumea crede că echipa de start este un secret”

Tehnicianul de 50 de ani a prefațat duelul cu FCSB de mâine seară și a declarat că a luat la cunoștință faptul că Gigi Becali a anunțat deja echipa cu care va evolua.

„FCSB e o echipă tare, un club bun. E adevărat ca in campionat nu au rezultatele pe care și le doresc. Am urmărit mai multe meciuri din campionat si victoria lor cu PAOK. Meciul va fi foarte important. Și pentru noi, și FCSB, am face ambele un pas spre calificare.

Cred că, uneori, lumea crede că este un secret uriaș faptul că nu dai echipa de start. Pot fi anumite lucruri de care poți profita, dar în general cred că oamenii pun prea multă presiune atunci când știi echipa de start.

Oricum este un moment special, de obicei nu primești echipa de start. Vom vedea dacă a spus adevărul sau dacă a mințit”, a spus antrenorul danez.

Midtjylland, neînvinsă în Europa League

Midtjylland este neînvinsă în Europa League. Echipa daneză a acumulat 7 puncte după trei meciuri:

1-0 cu Union SG (Belgia)

2-0 cu Maccabi Tel Aviv (Israel)

1-1 cu Hoffenheim (Germania, viitoare adversară a FCSB-ului în Europa League)

Pe când, campioana României a câștigat primele două runde, cu RFS (4-1, acasă) și cu PAOK (1-0, în deplasare), însă a pierdut în ultima etapă, 0-4, pe terenul lui Rangers.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 7 noiembrie, ora 19:45: FCSB - Midtjylland

28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League