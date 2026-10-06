„Efectiv își bate joc!” FOTO. MM Stoica a făcut praf un „tricolor”: „Nimeni nu zice nimic! Se supără și nu mai vine? De aia nu mai pot!” +40 foto
Nationala

„Efectiv își bate joc!” FOTO. MM Stoica a făcut praf un „tricolor”: „Nimeni nu zice nimic! Se supără și nu mai vine? De aia nu mai pot!”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 10:29
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 10:29
  • România - Suedia 0-1. Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (28 de ani), fundaș pe care îl consideră principalul vinovat pentru golul marcat de nordici pe Arena Națională.
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MM Stoica l-a luat din nou la țintă pe Rațiu. De data aceasta l-a criticat dur pe fundașul naționalei pentru eroarea de plasament de la golul cu Gyokeres, reușită care i-a adus Suediei 3 puncte la București.

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FOTO. MM Stoica a făcut praf un „tricolor”: „Se supără și nu mai vine? De aia nu mai pot!”

„Răzvan Marin îi face semn lui Rațiu. Rațiu ajunge lângă om și nu continuă alergarea, se oprește. De ce tu, Rațiu, nu te duci cu omul? De ce te oprești? Asta face mereu la echipa națională! El vrea să joace numai ofensiv.

Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1
Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (40 imagini)

Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1 Golul primit de România în meciul cu Suedia. Gyokeres a deschis scorul în minutul 13. Foto: captură Antena 1
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De ce te oprești acolo? Nu mai pasează Nanasi cu bara dacă ajunge Rațiu și trimite mingea în corner. E bun dacă a crezut că iese mingea afară! (n.r. - ironic)

Coubiș are om și face semn că are om și Rațiu nu coboară. Rațiu ajunge, se repliază, îi face semn și Coubiș să vină cu om. Îi face semn Răzvan Marin să coboare, îi face semn Coubiș că are om și să-l ia el pe ăla și nu-l mai ia că nu vrea. De ce să-l ia în marcaj? Cum vine asta?

Momentul în care Coubiș îi face semn lui Rațiu să-l preia pe Nanasi Momentul în care Coubiș îi face semn lui Rațiu să-l preia pe Nanasi
Momentul în care Coubiș îi face semn lui Rațiu să-l preia pe Nanasi

E cel mai clar că toată lumea îi face semn să vină cu omul și el nu vine. În momentul în care doi coechipieri îți fac semn să vii și tu te oprești, iertați-mă…”, a tunat Mihai Stoica la Prima Sport.

Prezent și el în studio, Aurel Țicleanu a intervenit: „Măcar a venit de la centru, alții nici nu vin”.

Replica l-a enervat pe oficialul FCSB: „Bine, atunci Rațiu n-are nicio vină și inventez eu! E vorba de atitudine și de interpretare. Și de faptul că n-are niciun pic de responsabilitate defensiv. Asta face meci de meci, meci de meci și nimeni nu zice nimic!”

A urmat un scurt dialog între cei doi, în care MM a amintit de gafa făcută de Rațiu la meciul cu Bosnia din martie 2025, 0-1, din preliminariile pentru CM 2026, când fundașul român a comis o altă eroare. Fostul internațional a încercat să calmeze spiritele și i-a reamintit în glumă de reacția sa de atunci.

MM: Când a greșit cu Bosnia și s-a luat gol din cauza lui, a sărit toată lumea că inventez eu

AȚ: Ai zis în emisiune că nu avem pe altul…

MM: Am spus că e foarte bun ofensiv și trebuie să faci echipa într-un fel, pentru că nu e fundaș, nu vrea să se apere. Trebuie să faci echipa să aibă grijă cumva, pentru că el nu se apără.

AȚ: … și mi-ai zis nici să nu mă enervez.

MM: (râde inițial) Noi avem o mare problemă: să nu cumva să se supere Rațiu! Asta a spus nea Mircea, Dumnezeu să-L ierte! Dacă se supără și nu mai vine!? De aia nu mai pot că se supără Rațiu. Să-și facă treaba defensiv, nu să sară în sus! Aoleu, ce chestie, m-au criticat ăștia!

MM a încheiat dur analiza golului primit de România: „Astea nu sunt erori. Rațiu își bate joc, efectiv își bate joc de fazele astea! Îi fac semn, vine și se oprește. Vede că sunt doi contra lui Coubiș, el nu vine să ajute și iei gol!”.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia410
2. Bosnia48
3. Polonia44
4. România40

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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