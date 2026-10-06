Spectatori de lux Cine sunt cei doi „tricolori” care n-au bifat niciun minut în cele patru meciuri din Liga Națiunilor

- Gică Hagi (61 de ani) a schimbat mult echipa României în primele patru partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor și a oferit minute multor jucători.
- Cu toate acestea, doi dintre fotbaliștii convocați nu au fost folosiți deloc.
Selecționerul a explicat după meciul cu Suedia că unul dintre obiectivele acestei perioade a fost să vadă la lucru cât mai mulți fotbaliști și să le transmită ideile sale de joc.
Doi „tricolori” nu au bifat niciun minut în cele patru meciuri din Liga Națiunilor
Cei doi jucători care nu au bifat niciun minut sunt Raul Opruț și Valentin Cojocaru.
Niciunul dintre ei nu a fost folosit în cele patru partide cu Suedia (x2), Bosnia, Polonia.
În locul lui Raul Opruț, fundașul lui Dinamo, Hagi a preferat să-i folosească pe postul de fundaș stânga pe Nicușor Bancu sau Lisav Eissat.
FOTO. România - Suedia 0-1
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Opruț a bifat 11 meciuri pentru Dinamo în acest sezon. În stagiunea precedentă, fundașul a adunat 45 de apariții, 6 goluri și 3 pase decisive.
Valentin Cojocaru, portar pe care Hagi l-a avut la Farul, evoluează în prezent la Pogon Szczecin. În acest sezon, a bifat 9 meciuri, a primit 8 goluri și a încheiat 3 partide fără gol primit.
Postul de portar a fost împărțit între Ionuț Radu și Otto Hindrich. Radu a apărat în primele două meciuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar Hindrich a fost titular în eșecurile cu Polonia, 0-6, și Suedia, 0-1.
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|4
|10
|2. Bosnia
|4
|8
|3. Polonia
|4
|4
|4. România
|4
|0
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)