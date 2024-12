Replică pentru FCSB Primarul din Borcea: „Avem gazon mai bun decât unele echipe din Liga 1”

Primarul comunei Borcea, Theodor Aniel Pațurcă Nedelcu, a declarat că cei de la FCSB nu au de ce să fie îngrijorați înaintea meciului direct, deoarece baza sportivă se prezintă în condiții acceptabile.

Agricola Borcea o întâlnește pe FCSB, astăzi, de la ora 20:30, în grupele Cupei României, ediția 2024/2025. Meciul e liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV, pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Edilul din micuța comună călărășeană a declarat că s-au făcut eforturi mari pentru ca arena și întreaga baza sportivă să se ridice la nivelul așteptărilor celor de la FCSB.

Primarul din Borcea, replică pentru FCSB: „Am respectat totul. Bine, cât am putut”

Primarul a explicat cât de mult s-a muncit pentru ca baza sportivă a formației din Liga 3 să aibă condiții decente.

Într-un final, FRF a omologat stadionul și a primit „verde” pentru organizarea partidei cu FCSB.

„Am încercat să oferim cele mai bune condiții. Ne-am mobilizat exemplar și am dorit să jucăm în comuna noastră dacă tot am avut norocul să ajungem aici și Dumnezeu ne-a ajutat.

Am omologat la Federație stadionul pentru prima ligă și am respectat totul întocmai. Bine, vă dați seama, cât am putut și noi.

Am făcut tribună, am pus scaune, am adus nocturnă mobilă, am făcut absolut tot ce a depins de noi. Am modificat vestiarele. Nu vor fi probleme cu noctura, s-au făcut probe și totul e în regulă”, a declarat Theodor Ninel, conform fanatik.ro.

Theodor Ninel: „Stadionul nu e așa urât cum spun unii”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a avut o ieșire destul de vehementă despre condițiile de la baza echipei Agricola Borcea. Acesta a afirmat că titularii nu vor merge la Borcea pentru acest joc, iar locul lor va fi luat de juniorii din academie.

Primarul din Borcea nu este de acord cu Mihai Stoica.

„ Noi am ajuns aici pe criteriu sportiv, nu că salariile sunt de nu știu câte ori mai mari la Steaua (n.r. - FCSB). Criteriul sportiv trebuie să predomine aici. Fiecare declară în avantajul clubului pe care îl reprezintă.

Era mai bine dacă jucam în București cum a făcut-o Afumați și erau 1.000 de spectatori? La Metalul cu Dinamo au fost 1.000 de suporteri. Ce făceam? Noi o să avem 3.000 de oameni pe stadion. Altfel s-ar fi jucat cu stadionul gol, ați văzut peste tot.

Mi se pare firesc să jucăm acasă, nu în deplasare. Aveam variantă Călărași sau la București. Terenul de la Călărași era mai rău: smocuri, pământ, noroi. Îmi pare rău că a picat zilele trecute o brumă și s-a mai îngălbenit. Era verde, o frumusețe”, a completat Pațurcă Nedelcu.

O să vedeți că stadionul nu e așa urât cum spun unii. Avem o bază frumoasă. Gazonul nostru cred că e mai bun decât unele din prima ligă, ce am văzut pe la Botoșani sau în altă parte. Avem condiții acceptabile. Theodor Aniel Pațurcă Nedelcu