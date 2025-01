MM către MM: „Țărane, maturizează-te!” Interviu inedit cu Mihai Stoica: greșelile trecutului , pedeapsa cu moartea, ce regulă ar schimba în fotbal

Mihai Stoica a acordat, pentru Prima Sport, un interviu altfel în Antalya: „N-aș mai repeta tâmpeniile din 2005 și 2013”.

MM spune și ce sfat i-ar da acum puștiului MM Stoica: „Lasă-te mai repede de fotbal”.

Cu întrebări, în marea lor majoritate, din afara zonei fotbalului, Prima Sport a realizat un interviu inedit cu Mihai Stoica, în cantonamentul din Antalya, unde FCSB se află de 10 zile.

Care ar fi prima decizie pe care ar lua-o dacă ar fi primarul Bucureștiului

„Aș face concertele în altă parte, nu pe stadion. Avem parcuri, avem piețe, acolo le-aș organiza. Campioana României a suportat o bătaie de joc în vara trecută, fiind nevoită să joace pe alte stadioane, nu pe Arena Națională și n-aș mai permite o asemenea bătaie de joc.”

Dacă ar dori o carieră în politică

„Exclus! Nu-mi place sub nicio formă politica. Deloc, deloc, deloc.”

Trei cărți care ar trebui să le aibă orice persoană în bibliotecă

„Aș zice, mai degrabă, 3 autori: Mark Twain, Liviu Rebreanu și James Clavell.”

Dacă și-ar face un tatuaj ce ar reprezenta și unde l-ar face

„Trebuia să am unul, pe biceps. Când am lipsit de lângă familie, i-am trimis fiicei mele într-o zi un desen. Nu mă pricep să desenez, făcusem ceva ce reprezenta o legătură între tată și fiică. Teodora mi-a zis să ni-l facem amândoi. I-am zis da. Ea l-a făcut. Eu nu l-am mai făcut.”

Dacă s-ar mai naște de 100 de ori, ce n-ar mai repeta să facă

„Tâmpenia pe care am făcut-o în 2005, când am coborât din tribună și am lovit un spectator, cu care, apropo, sunt acum în relații foarte bune.

Plus, indubitabil, reacția stupidă pe care am avut-o la adresa jurnaliștilor Pro TV, la Skopje, în 2013. Atât, în rest n-aș schimba nimic, condiția e să mă fi născut mereu cu același caracter pe care îl am și acum.”

Să scrie 3 telegrame pentru:

1. Copilul MM Stoica

„Lasă-te mai devreme de fotbal!”



2. Hater-ul MM Stoica

„Pentru primii ani de București: Țărane, maturizează-te!”

3. MM Stoica din viitor

„Uită-te zilnic la CNP și oprește efortul ăsta sălbatic pe care îl faci, efortul fizic.”

Ce regulă din fotbal ar schimba

„Cred că aș merge la regula ofsaidului pe ceea ce propune Wenger. De fapt, stai, nu asta, gata, știu ce aș schimba. Nici un fotbalist să nu aibă voie să joace cu jambierele tăiate, rupte, găurite. E o blasfemie!”

Care e cel mai antipatic personaj din fotbalul românesc

„I-aș da prea mare importanță dacă i-aș pronunța numele. Refuz să răspund.”

Dacă ar fi de acord cu introducerea pedepsei cu moartea

„Nu, sub nicio formă. O viață de detenție e o pedeapsă mult mai mare și mult mai greu de dus decât pedeapsa cu moartea.”