Seară de coșmar pentru Arsenal   VIDEO. Motivul pentru care poliția a intervenit + Eliminare rușinoasă din Cupa Ligii +20 foto
Fleetwood Town - Arsenal. Foto: Imago
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Seară de coșmar pentru Arsenal VIDEO. Motivul pentru care poliția a intervenit + Eliminare rușinoasă din Cupa Ligii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 09:40
  • Arsenal a fost eliminată surprinzător din Cupa Ligii Angliei, după ce a pierdut la penalty-uri în fața lui Fleetwood Town, scor 1-1 (3-5 la penalty-uri), formație din liga a patra engleză.
  • Partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute, după un incident neobișnuit.
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Fleetwood Town, ocupanta locului 18 în League Two, a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria clubului și s-a calificat în sferturile de finală.

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Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit

Partida de pe Highbury Stadium, arena celor de la Fleetwood, a fost oprită după aproximativ două minute de la start.

Arbitrul Michael Salisbury a observat o dronă care zbura deasupra terenului și a decis să întrerupă jocul, chiar în momentul în care Arsenal se pregătea să execute o lovitură liberă.

În timp ce arbitrul discuta cu reprezentanții celor două echipe, fotbaliștii au început să paseze mingea între ei.

Cum drona continua să survoleze stadionul, Salisbury le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul, conform dailymail.com.

Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports
Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports

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Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports Meciul lui Arsenal, întrerupt aproape 10 minute! Poliția a intervenit din cauza unei drone. Foto: Captură Sky Sports
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În cele din urmă, partida a putut fi reluată după aproximativ 10 minute, în urma intervenției poliției.

Oamenii legii au identificat persoana care controla drona, iar aparatul de zbor a părăsit zona stadionului.

Regulamentul Federației Engleze de Fotbal prevede ca arbitrii să întrerupă meciurile atunci când o dronă este observată deasupra terenului și prezintă un posibil risc pentru jucători sau spectatori.

„Dacă drona nu se îndepărtează, arbitrul trebuie, atunci când este posibil, să trimită ambele echipe la vestiare, la fel ca în cazul unei furtuni cu descărcări electrice”.

Arsenal, eliminată de o echipă din liga a patra!

După reluarea jocului, Fleetwood a deschis scorul, în minutul 21, prin Aaron Loupalo-Bi.

Arsenal a restabilit egalitatea, în minutul 50, prin Viktor Gyokeres, însă londonezii nu au reușit să înscrie golul victoriei.

Mai mult, echipa lui Arteta a rămas în inferioritate numerică spre finalul partidei. Tânărul Max Dowman a primit un cartonaș roșu în minutul 85, după un conflict cu un adversar.

Meciul s-a încheiat 1-1, iar calificarea s-a decis la penalty-uri. Fleetwood a transformat toate cele cinci lovituri, în timp ce Bruno Guimaraes a ratat pentru Arsenal.

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