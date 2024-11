Scandalul Steaua vs. FCSB  Mircea Lucescu, despre declarațiile lui Lăcătuș: „ Mă apucă râsul . Mai şi spune că mi-am dorit să fiu la Steaua”

Mircea Lucescu (79 de ani) a reacționat în mod ironic la declarațiile lui Marius Lăcătuș (60 de ani) cu privire la scandalul FCSB - Steaua.

„Militarii” au anunțat că vor să-l dea în judecată pe „Il Luce ”, iar fostul atacant al Stelei a dat de înțeles că și-ar dori ca actualul selecționer să fie dat în judecată.

Mircea Lucescu, ironic la adresa lui Marius Lăcătuș: „Mă apucă râsul”

La câteva zile de la declarațiile date de Marius Lăcătuș, actualul selecționer al României a venit cu un răspuns pentru gloria Stelei.

„Mă apucă râsul. N-are niciun rost să îi răspund pentru că sunt convins că nu crede ceea ce spune.

Mai şi spune că mi-am dorit să fiu la Steaua. Am fost chemat de Olteanu, am fost la ei la minister, am refuzat categoric când eram la Corvinul Hunedoara”, a spus Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Marius Lăcătuș, reacție fermă în conflictul CSA - Mircea Lucescu

La conferința de presă susținută înaintea meciului României cu Kosovo, din Liga Națiunilor, Mircea Lucescu a explicat de ce alege să o numească „Steaua” pe FCSB.

Mie îmi e greu să pronunț FCSB. Înseamnă Fotbal Club Steaua București. E același lucru. Nu mai spun FC și B și spun doar Steaua. Nu mă interesează decizia instanței. Eu sunt persoană particulară. Mircea Lucescu

Marius Lăcătuș a comentat conflictul care a acaparat fotbalul din România. Fostul jucător este de părere că, în cazul în care selecționerul va continua să se refere la FCSB ca fiind „Steaua”, merită să fie dat în judecată.

„Ce mă deranjează cel mai tare e că nimeni de la FRF nu-i atrage atenţia domnului Lucescu. Domnul Lucescu e un angajat al Federaţiei. Acolo, preşedintele, vicepreşedintele ar fi trebuit să-i atragă atenţia să nu mai pronunţe Steaua în loc de FCSB. Reacţia celor de la CSA Steaua e una normală şi justificată.

E normal şi civilizat să atragi atenţia prima dată. Cei de la clubul Steaua au ţinut cont şi de numele Lucescu şi au vrut să regleze aceste lucruri public. Nu l-a dat în judecată încă din ce ştiu eu.

Chiar dacă te cheamă Lucescu, nu eşti mai presus de nimeni. Când te duci la interviu, la declaraţii, nu eşti persoană privată. Când faci nişte declaraţii publice, nu toţi suporterii au reacţii pozitive. Unii sunt mai pătimaşi.

Probabil şi suporterii sunt deranjaţi că domnul Lucescu tot insistă că FCSB este Steaua. E bine ca atunci când cineva face acelaşi lucru de mai multe ori, e bine să fie sancţionat. Trebuie să înceapă de undeva.

Cei din FRF chiar nu pot avea o discuţie cu domnul Lucescu? Ar trebui să îi spună cum stau lucrurile.

Dacă va continua de aceeaşi manieră, chiar aş vrea să îl dea în judecată ” a declarat Lăcătuș, pentru digisport.ro.