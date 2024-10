Mircea Lucescu (79 de ani) a vorbit cu Daniel Pancu despre Ümit Akdağ (21 de ani) pentru o posibilă selecție la naționala de seniori a României.

Ümit Akdağ a făcut o impresie bună la România U21, alături de care s-a calificat la EURO U21 de anul viitor.

Viitorul tânărului fundaș central este incert, pentru că fotbalistul lui Toulouse nu este sigur încă ce națională vrea să reprezinte la seniori.

Mircea Lucescu a vorbit cu Daniel Pancu despre Ümit Akdağ

Selecționerul României U21, Daniel Pancu, a declarat că a vorbit cu Mircea Lucescu despre fotbalistul în vârstă de 21 de ani, pe care selecționerul României U21 l-a numit „cel mai mare câștig”:

„Nea Mircea m-a întrebat despre Ümit. El a fost cu noi până aici, vrea să joace până la EURO, are mâna la inimă la imn, dar nu știu după.

E prea «la cald» să spunem că va alege să joace pentru naționala mare a României. Eu am vorbit cu el, am o relație foarte bună cu el, i-am spus că nu are nicio presiune din partea mea, doar să vină să se bucure alăture de noi.

Cel mai mare câștig e venirea lui Akdağ, mai ales că și Matei Ilie a fost accidentat mult timp, abia a revenit. Poate că un merit mic l-am avut și eu, să-l facă să vină cu inima deschisă.

Probabil că-l va suna și nea Mircea. Nu știu de turci, știu doar că familia lui încă deține casa în care el s-a născut la București”, a declarat Daniel Pancu la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Ümit Akdağ: „Mă bucur că reprezint România”

Ümit Akdağ

Ümit Akdağ a înscris golul de 3-1 în partida România U21 - Elveția U21. După un corner la poarta elvețienilor, balonul a ajuns la Louis Munteanu, care a șutat spre poartă, dar portarul Marvin Keller a reușit să respingă. Mingea a ajuns la picioarele românului, care a șutat și a înscris.

A fost primul gol marcat la echipa națională pentru tânărul fundaș.

După partidă, Akdağ a declarat că micii „tricolori” merită mai mult respect, după calificarea la EURO 2025.

„Prima dată când am venit, nu mă așteptam la acest nivel. Și prima echipă joacă foarte bine acum, la EURO a demonstrat. Da, trebuie să fim mai respectați.

O să arătăm că suntem mai bun decât credeți. Avem calitate foarte mare.

Să marchezi e altceva, e frumos, cu stadionul plin, le mulțumim fanilor. Vrem să ieșim din grupă. Știm că avem o echipă bună, vrem să mergem cât de departe putem.

Nu vreau să mă gândesc la naționala de seniori a României, sunt fericit, am dat gol, ne-am calificat. Acum nu cred, să fiu sincer, nu! Știu că și în România e un campionat bun, dar am obiective mai mari”, a declarat Ümit Akdağ.