RAPID - UTA. Mircea Rednic, antrenorul formației arădene, spune că arbitrul a dictat mult prea ușor penalty-ul din care Aaron Boupendza (28 de ani) a marcat pentru 2-0.

Tehnicianul i-a cerut portarului Robert Popa (21 de ani) să fie mai modest și l-a comparat cu Benjamin Siegrist (32 de ani), goalkeeper-ul giuleștenilor.

UTA a suferit a două înfrângere consecutivă în Liga 1, ambele fără gol marcat, și se află pe locul 11, cu 18 puncte.

RAPID - UTA 2-0. Mircea Rednic, despre faza penalty-ului: „Nu poți să dai așa ceva”

În minutul 72, Poulolo l-a tras pe Boupendza de tricou în careu, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalty. Atacantul gabonez a marcat de la punctul cu var.

„O înfrângere dureroasă la felul cum am jucat, mai ales prima repriză a fost echilibrată, chiar un plus pentru echipa mea.

Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat la pauză, n-ai voie să iei gol din fază fixă în minutul 47, lipsă de responsabilitate. Popică a stat pe linia porții când ăla a bătut cu dreptul. Greșeli în lanț și au reușit să înscrie.

Ne-am desfăcut, am ieșit la joc, am avut și șuturile lui Fabry, Omondi. Apoi a venit un penalty foarte ușor dat. Nu poți să dai așa ceva, a fost o ținere ușoară de tricou, nu era periculos, s-a aruncat, a căzut în capcană, și el (arbitrul Szabolcs Kovacs - n.r.) și cei de la VAR.

La 2-0 s-a jucat mult pe contre, asta le-am reproșat băieților mei, au fost momente când le-am dat posibilitatea să plece pe contraatac.

Le-am și spus că au calitate, au atacantul (Aaron Boupendza - n.r.) care a speculat orice greșeală a fundașilor mei centrali”, a declarat Rednic la Prima Sport.

Au un portar care a fost... are un salariu mare. Au buget mare, atacantul a făcut diferența. Au dat minge pe el, numai așa au jucat, și el a ținut de minge. Mircea Rednic, antrenor UTA Arad

Mircea Rednic, mesaj pentru portarul Robert Popa: „Mai multă modestie”

Portarul Robert Popa a spus după meci că el și-a făcut treaba și i-a criticat pe colegii săi din atac, însă antrenorul nu este de acord cu acesta.

„Să nu exagereze nici el, de aia e portar, și celălalt a avut șuturi (Siegrist, portarul Rapidului - n.r.), dar s-au lipit de mănușile lui. La al meu nu s-au lipit.

Un pic mai multă modestie, avem impresia că ce mari jucători suntem, dar să văd și în teren.

Am avut nu știu câte faze fixe și am dat în primul om. Să nu vorbească de atacanți. Și eu mi-aș dori să am, au fost câteva șuturi.

E nevoie de mai multă prezență de spirit în careu. Legat de efort, n-am ce să le reproșez. Au fost două momente în care Rapid a profitat”, a mai spus antrenorul echipei UTA.

E foarte strâns campionatul, câștigi 2 meciuri și toată lumea e în play-off. Pierzi două meciuri și intri în zona roșie. Sunt meciuri grele, echipe cu pretenții, care au făcut eforturi financiare. Mircea Rednic, antrenor UTA Arad

Mircea Rednic nu vrea să mai vorbească despre alte echipe: „Au mai fost reacții legate de Dinamo”

Rednic a refuzat să facă o comparație Rapidul antrenat de Neil Lennon și cel pregătit de Marius Șumudică.

În plus, nu a vrut să-și mai dea cu părerea despre celelalte echipe.

„Și atunci a fost greu (cu Neil Lennon, în tur - n.r.). Au avut prima repriză bună, a doua mai puțin. Acum au început bine, când intri în minutul 47 și dai gol, normal că noi am riscat mai mult.

Atmosferă bună, au și tras de timp, dacă nu au dat la mingi lung pe atacant... Și-au văzut interesul. Aș fi vrut tiki-tiki, taka-taka.. Noi am ajuns la 60 de metri și acolo ultima pasă nu a fost cea mai bună.

Nu-mi place să vorbesc despre asta (care echipă arată mai bine - n.r.). Ar trebui să zic de FCSB, dar nu e bine cotată în clasament.

Au mai fost câteva reacții legate de Dinamo. Jurnalistul m-a întrebat de joc, nu de clasament, dacă merită să fie în clasament, am vorbit de joc.

Mi s-a părut o diferență între cum a fost cu Rapid și cum a fost cu Dinamo. Trebuie să dai gol ca să poți să câștigi aici, nici atunci nu e suficient”, a încheiat Rednic.

