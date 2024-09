UTA - HERMANNSTADT 1-1. Mircea Rednic (62 de ani) s-a declarat mulțumit de remiza obținută, având în vedere faptul că echipa sibiană a dominat-o pe cea din Arad.

UTA a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie, iar tehnicianul a încercat să explice ce nu a mers în partida cu Hermannstadt.

UTA - HERMANNSTADT. Mircea Rednic: „Nu am avut curajul necesar”

„Am reușit să scoatem un punct. Am început bine, am avut o repriză bună, am început cu o bară, am controlat jocul. Ei au avut doar o situație.

Am avut ocazii, dar au fost doar șuturi de la distanță. Și adversarul a stat foarte bine în teren, ne-a blocat. Astăzi am cam exagerat cu o posesie lentă, cu pase multe înapoi. Nu am avut curajul necesar ”, a declarat Rednic la Prima Sport.

8 puncte a adunat UTA în primele 9 etape din Liga 1. Arădenii se află pe locul 14.

„Am pierdut mijlocul terenului, aici ne-au dominat”

Rednic a explicat că echipa sa a pierdut mijlocul terenului în repriza secundă și nu a reușit să pună suficient de multă presiune în careul lui Căbuz.

„În a doua repriză am început prost, trebuie să recunosc. Au fost multe mingi pierdute, s-a văzut și oboseala la unii jucători care au fost la loturi.

Am pierdut mijlocul terenului, aici ne-au dominat, nu am reușit să blocăm, să avem posesie ca în prima repriză. Nu am contat în atac, aici suferim. Nu am avut atacanții care să țină de minge cum a fost Chițu la adversari. Noi aduceam mingile iar acolo le pierdeam cu ușurință.

Sunt jucători care au venit târziu, nu au jucat de multă vreme, nu trebuie să uităm acest lucru. E bine că am egalat, că băieții au crezut, am pus presiune și ei au greșit. Eu zic că e un rezultat echitabil”, a mai spus Rednic.