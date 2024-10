Sepsi - UTA Arad 1-0. Mircea Rednic consideră că echipa lui putea să obțină un egal, dar nu îl merită.

„Puriul” i-a criticat pe arbitrii din camera VAR pentru lipsa de reacție la un fault din prima repriză.

Sepsi a învins-o pe UTA cu 1-0, prin golul marcat de Cosmin Matei, într-o partidă ce contează pentru etapa #13 din Liga 1.

Sepsi - UTA Arad 1-0. Mircea Rednic: „La pauză trebuia să schimb 5-6 jucători”

Tehnicianul arădenilor a vorbit despre meciul care a pus capăt seriei de patru meciuri fără înfrângere, în care au bifat în această perioadă două victorii și două egaluri.

„În primul rând, noi nu am mers. E o diferență mare față de ce am jucat în ultimele două meciuri. Ori am intrat prea plini de noi, ori am intrat cu frică.

La pauză cred că trebuia să schimb cinci, șase jucători. Am avut multe atingeri, pase la întâmplare, n-am câștigat dueluri și n-am întâlnit o echipă wow.

Noi le-am dat posibilitatea de a intra în posesia mingii ”, a declarat tehnicianul de pe banca celor de la UTA Arad, la Prima Sport.

Mircea Rednic știe care au fost punctele slabe ale arădenilor

Cosmin Matei a primit o pasă într-o poziție foarte bună, iar Marius Coman i-a făcut paravan în fața adversarilor, deschizându-i astfel spațiul necesar pentru a marca.

„Când noi am pregătit jocul, știam că (n.r. - Cosmin Matei) nu trebuie lăsat liber, că se demarcă foarte bine... E vina noastră.

Am prins și un portar în formă, cu moralul bun. Nu mi-a plăcut felul în care ne-am comportat.

Fabry a intrat foarte bine, sunt un pic dezamăgit de Pedro, el trebuia să facă legătura de la mijlocul terenului. Nu meritam să câștigăm”, a mai spus Rednic.

Rednic taxează arbitrii VAR: „Poate au ieșit la o țigară”

Viorel Flueran și Claudiu Marcu, arbitrii VAR, au fost criticați pentru lipsa lor de reacție la faza controversată din minutul 18, când Ninaj l-a lovit pe Costache cu palma peste față:

„A fost mai clar decât hențul care s-a dat. Poate cei de la VAR au ieșit la o țigară, nu au fost prezenți.

Nu vreau să dau vina pe arbitraj ”.

Sepsi s-a apropiat de play-off-ul Ligii 1

După această victorie, Sepsi a reușit să urce pe locul 7 în clasament, acumulând 17 puncte și apropiindu-se astfel de zona de play-off.

În fața lor, Petrolul se află pe locul 6, cu 18 puncte.

De cealaltă parte, UTA se situează pe locul 9, cu un total de 15 puncte.