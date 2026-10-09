„Pe mine mă făcea lumea criminal” Mircea Sandu cere înlocuirea conducerii FRF, după dezastrul din Liga Națiunilor: „S-a ales praful”

Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al FRF, a avut un discurs dur la adresa actualei conduceri a federației, după rezultatele dezamăgitoare înregistrate de România în Liga Națiunilor.

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Naționala pregătită de Gică Hagi a suferit patru înfrângeri consecutive, în care a încasat nu mai puțin de 13 goluri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Mircea Sandu, despre Hagi: „Nu a sărit nimeni în apărarea sa”

Mircea Sandu, care a fost președintele FRF în perioada 1990 - 2014, a fost nemulțumit de faptul că Gică Hagi nu a fost ajutat și susținut de niciun membru al federației în aceste meciuri din Liga Națiunilor.

„Ce pot eu să mai spun? Nu se întâmplă nimic. Întrebați-l pe Cornel Dinu cu cine colabora pe vremuri la comisia tehnică, când era antrenor la naționala României. Selecționerul trebuie ajutat de comisia tehnică.

Cei de acum au mai moștenit câte ceva de pe timpurile noastre și acum, cei de la tineret, sunt creația sportului la sate sau fotbal pe uliță, cum se numește.

Păcat pentru suporteri și pentru Gică Hagi, care știe să fie responsabil. Nu a sărit nimeni în apărarea sa, să spună că i s-a acordat timp, ce proiect a fost pentru Liga Națiunilor.

Nimeni nu a ieșit să-l susțină din Federație. Săracu', Hagi a ieșit și a spus că vrea să termine pe 1 în Liga Națiunilor, asta pentru că așa e mentalitatea lui, de învingător”, a declarat Mircea Sandu, conform digisport.ro.

Din păcate, nu mereu se întâmplă cum vrea el. Dacă ne uităm cum au progresat națiuni precum Kosovo, Croația, Slovenia în ultimii 10-15 ani. La noi nu se vede nimic, nu văd perspective. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Mircea Sandu: „Nu fac altceva decât să trândăvească și să mănânce”

Mircea Sandu a continuat să critice actuala conducere a Federației Române de Fotbal, despre care spune că ar trebui înlocuită.

„Toți consilierii de pe acolo (n.r. - FRF) nu fac altceva decât să trândăvească și să mănânce. Eu mă crucesc atunci când aud ce salarii sunt. Eu, când am ajuns la 4.000 de euro, eram înjurat pe toate drumurile. Mă făcea lumea hoț, bandit, criminal.

Acum aud de salarii de 15-20.000 de euro. Păi voi ați venit să faceți performanță și să obțineți bani în consecință. Nu invers.

Nu am văzut niciun comentariu negativ la adresa FRF. Cu cine să discute Gică Hagi de acolo? Există o comisie tehnică formată din foști mari fotbaliști, dar pe care nu-i întreabă nimeni nimic. S-a ales praful și de juniori, de tineret. E cazul să vină altcineva.

Eu, în 1990, am luat totul de la zero. Am avut și lipsuri, au fost unele greșeli, dar mi le-am asumat. Am pus comisia tehnică să-mi facă un manual de la copiii de 8 ani și până la cei mari. Să știm totul despre ei.

Cine se pricepe dintre cei de acum să facă asta? Trebuie să vină oameni inteligenți, care au trăit fenomenul. Au trecut 12 ani și nu s-a întâmplat nimic. Asta jucăm astăzi, fotbalul pe uliță. Punct”, a mai adăugat Mircea Sandu.

Eu am spus de mult timp asta cu regula U21. Jucătorii nu trebuie forțați la Liga 1, acolo unde toată lumea vrea să câștige. Trebuie să joace la Liga 2, Liga 3. Un copil bun nu trebuie să aibă această regulă, ci să joace pentru că merită. Yamal a debutat la 17 ani, vedem jucători la Germania, Argentina care debutează la vârste fragede. Mergi pe criteriu valoric, nu pe cel de forțare. Mircea Sandu

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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