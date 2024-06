Aziz Yildirim, fost președinte la Fenerbahce între 1998 și 2018, candidează din nou pentru conducerea clubului și încearcă să-l convingă pe Jose Mourinho să antreneze echipa turcă.

Portghezul și-ar dori să pregătească o echipă din cele 5 mari ligi din Europa și vrea să analizeze atent toate propunerile până la startul EURO 2024.

Yildirim susține că a vorbit la telefon cu Mou înainte de meciul dintre Fenerbahce și Istanbulspor și că urmează să se vadă cu antrenorul în Anglia pentru a pune la punct detaliile contractului.

40 de milioane de euro ar urma să câștige Jose Mourinho la Fenerbahce în două sezoane

Pe lângă propunerea din Super Lig, Mourinho e intens curtat și de echipe din Arabia Saudită.

„Când ne vom așeza să discutăm, Mourinho ne va spune ce jucători își dorește și îi vom aduce. Vom face tot ce vrea el, avem bani, clubul nostru are întotdeauna bani”, a spus Yildirim, conform publicației spaniole as.com.

1998-2018 e perioada în care Yildirim a fost președinte la Fenerbahce

Yildirim a mai menționat că, dacă va fi ales președinte pe 9 iunie, o zi mai târziu îl va instala pe The Special One și îi va asigura un buget important pentru transferuri.

Jose are oferte cu multe zerouri din Arabia Saudită, dar și-ar dori să preia un club din primele 5 ligi ale Europei.

Jose Mourinho, invitat de gală la ultimul meci al Generației de Aur

Generația de Aur a jucat un amical cu Legendele Lumii și l-a câștigat, scor 3-2.

Portughezul Jose Mourinho, 61 de ani, a fost antrenorul Legendelor. Înainte de partidă, acesta a intrat și în vestiarul Generației de Aur și a ținut un discurs care i-a emoționat pe „tricolori“, fiind aplaudat la final.

„Vreau să vă zic două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă cu voi, deci sunteți generația mea.

M-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră. Așa că îmi aduc aminte totul despre cariera voastră, despre voi individual, îmi amintesc și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni (n.r. - Becali), e mereu o plăcere să vin. Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani.

Fotbalul nu este mereu un tată bun, dar istoria nu o poate șterge nimeni. Istoria rămâne pentru totdeauna. Sper să vă bucurați de această seară, iar pentru mine este o onoare să particip”, a spus Mou.