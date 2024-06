Niclas Fullkrug, 31 de ani, e gata de finala Ligii Campionilor, dar el a suferit cumplit în trecut.

Golgheterul lui Dortmund a fost accidentat grav, pierzând mult timp și multe meciuri în carieră.

„Am stat între 800 și 1.000 de zile din cauza leziunilor. Am fost operat de multe ori”, a declarat atacantul.

Niclas Fullkrug e un jucător de care fundașii Madridului trebuie să țină cont sâmbătă, în finala Ligii Campionilor. Mai ales Antonio Rudiger, colegul său de la naționala Germaniei. Stoperul lui Real îl cunoaște foarte bine pe bombardierul din Hanover.

Fullkrug: „Nu mi-e frică de niciun fundaș”

La 31 de ani, Fullkrug e o forță în careu. Atacantul, înalt și puternic, 1,89 m și 83 kg, e genul de jucător care străpunge apărările, nu le ocolește, intră direct în ele, nu doar că acceptă lupta, ci o provoacă.

De aceea, când reporterul Marca i-a amintit că lui Rudiger i se spune în vestiar „nebunul”, el a replicat amuzat: „Să nu-i întrebi pe colegii mei cum îmi zic!”.

A adăugat: „Nu mi-e frică de niciun fundaș. Am jucat împotriva unor apărători foarte buni, împotriva unora foarte scumpi și am arătat ce pot face”.

Pot înscrie goluri, juca bine, câștiga dueluri… Am mare încredere Niclas Fullkrug, atacant Dortmund

Ani de durere pentru Fullkrug. Probleme grave la ambii genunchi

Dar viața nu a fost mereu senină pentru Niclas. Din contră. De-a lungul carierei, a suferit mult, la un moment dat nu mai știa cum să scape de accidentări, pentru că leziunile se legau una de alta, declanșând nu doar durere, ci și o imensă frustrare.

A avut cinci sezoane în care privit jocul echipelor sale mai mult din tribună.

În 2012-2013, era la Werder Bremen, clubul unde a învățat fotbalul la juniori și unde s-a lansat în sportul profesionist.

Atunci a căzut prima oară grav, accidentat la genunchiul drept și pierzând 17 meciuri.

În 2014-2015, la FC Nurnberg, genunchiul stâng a cedat și el. Alte zece partide ratate.

În 2018-2019, la Hannover, suferința s-a repetat la genunchiul drept: 21 de întâlniri departe de gazon. O jumătate de an. A fost supus unei intervenții chirurgicale, era imposibil să continue altfel.

Antrenorul Andre Breitenreiter a vorbit în acea perioadă de problemele fără sfârșit ale lui Fullkrug.

16 goluri și 10 assisturi a reușit Niclas Fullkrug în 45 de meciuri jucate în acest sezon la Dortmund

Ruptură de ligamente încrucișate. Un campionat eșuat

A mai trecut un an și, întors la Bremen, Niclas s-a prăbușit din nou. Mult mai grav. Ruptură de ligamente încrucișate. Un campionat eșuat, 2019-2020! 28 de meciuri în afara terenului.

Și a mai fost sezonul 2020-2021. Alte 18 partide pierdute. Accidentări la gambă, gleznă, plus un deget fracturat la picior. Lunile la rând fără să joace.

„Am stat între 800 și 1.000 de zile din cauza leziunilor. Am fost trei stagiuni lovit, la genunchi, gleznă… Am fost operat de multe ori, a trebuit să lupt pentru a reveni și a fi astăzi aici. Gândindu-mă cât am suferit, cred că merit această finală de Ligă”, a declarat Fullkrug.

15 milioane de euro valorează Niclas Fullkrug, potrivit Transfermarkt

Fullkrug: „Suntem o echipă tare, un adevărat bloc, fără fisuri”

Borussia a atins iar ultimul act de Champions League și fără Erling Haaland, și fără Jude Bellingham, tineri extraordinari care au explodat la Dortmund, fiind transferați ulterior la Manchester City și Real Madrid.

Cum e BVB acum? „Suntem o echipă tare, un adevărat bloc, fără fisuri. Am avut cele mai multe meciuri fără gol primit și pentru că în poartă e un băiat valoros, și pentru că toți ne dedicăm colectivului”, a descris-o el.