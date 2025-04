Nicolae Dică (44 de ani) a reacționat dur după eșecul drastic, scor 1-4, în fața ultimei clasate Câmpulung Muscel.

Tehnicianul ilfovenilor s-a declarat „umilit” de acest rezultat și nu găsește explicații pentru ceea ce s-a întâmplat.

Înfrângerea Chiajnei pe teren propriu este cu atât mai ciudată în contextul în care echipa argeșeană este matematic retrogradată, întrucât a adunat doar 7 puncte în sezonul regulat.

Nicolae Dică: „Nu am trăit niciodată o asemenea umilință”

Antrenorul ilfovenilor a declarat că nu înțelege cum echipa sa a fost învinsă la scor de ultima clasată în Liga 2.

„Nu am nicio explicație, nu găsesc cuvintele! Nu mi s-a întâmplat vreodată așa ceva în cariera de antrenor sau de jucător. Nu am trăit niciodată o asemenea umilință.

Am stat de vorbă și cu cei din conducere, e normal ca toată lumea să fie supărată. E un club care investește bani, care oferă condiții de Liga 1. E normal ca lumea să fie supărată și dezamăgită. La fel sunt și eu.

Eu am muncit pentru cariera mea, muncesc în continuare. Am făcut lucruri bune și nu vreau să fiu umilit sau cineva să-și bată joc de cariera mea. Tot ce am realizat e datorită muncii depuse și a disciplinei. Și, bineînțeles, am fost integru”, a declarat Nicolae Dică, potrivit gsp.ro.

Nicolae Dică, despre un posibil aranjament la pariuri: „Dacă cineva a făcut ceva, atunci să plătească”

Întrebat de un posibil aranjament la pariuri sportive, fostul jucător al celor de la FCSB a răspuns:

„Am văzut că au apărut anumite lucruri. Nu cred în astea. Nu am crezut niciodată. Dar, dacă a fost așa și se va dovedi, cei vinovați să fie pedepsiți!

Dacă cineva a făcut așa ceva... Nu e de iertat! Dacă cineva a făcut ceva, atunci să plătească”, a mai spus Dică.

Președintele Chiajnei: „Nu cred că a fost necurat”

Președintele clubului, Cristian Tănase, nu crede să fi fost un aranjament pus la cale de către jucători, dar și el cere, la fel ca Dică: „Dacă există persoane care fac așa ceva, ele trebuie să plătească! Mie îmi e greu să acuz, că am văzut multe în fotbal și nu pot să spun fără dovezi că a fost ceva necurat în meciul de sâmbătă”.

