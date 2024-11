Oțelul Galați a remizat cu Botoșani, scor 0-0, în etapa #16 din Liga 1.

Niciuna dintre echipe nu au trimis niciun șut pe poartă timp de 65 de minute.

Partida dintre Oțelul Galați și Botoşani a fost una lipsită de spectacol, cu puține ocazii de gol, așa cum o arată și statistica meciului, niciun șut pe spațiul porții timp de 65 de minute.

Oțelul - Botoșani 0-0. Niciun șut pe spațiul porții timp de 65 de minute

Prima oportunitate a venit în minutul 9, când Juric a reluat cu capul din careu, însă mingea a trecut peste poarta apărată de Anestis.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, Chică Roșă a încercat să surprindă cu un șut din interiorul careului, dar balonul a trecut departe de țintă.

Atacantul a rămas întins pe gazon, cerând un penalty după o intrare întârziată a lui Zivulic, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Duric, invizibil pe teren, a fost înlocuit chiar înainte de pauză, în minutul 42, de Dorinel Munteanu, care l-a introdus pe A. Pop.

Oțelul - Botoșani 0-0. Primul gol al meciului a fost anulat de VAR

Primul gol al meciului a venit în minutul 71, când Mitrov, proaspăt intrat pe teren, a reușit să deschidă scorul.

Cu toate acestea, după aproximativ cinci minute de analiză VAR, arbitrul a decis să anuleze reușita pentru că Florescu, cel care a pasat către Mitrov, se afla în ofsaid.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați a urcat provizoriu pe locul 8, cu 20 de puncte, în timp ce Botoșani a reușit să părăsească ultimul loc al clasamentului, fiind pe poziția 15, cu 13 puncte.

Oțelul Galați - FC Botoșani 0-0

Min. 84 - Sadiku este eliminat

Min. 75 - Golul este anulat pentru ofsaid

Min. 70 - Gol. Mitrov marchează. Faza este analiată VAR

Min. 68 - M. Cojocaru intră în locul lui Juric și Tănasă în locul lui D. Maftei

Min. 65 - Mitrov intră în locul lui Bodișteanu

Min. 60 - Sadiku primește un cartonaș galben

Min. 57 - Bourard intră în locul lui Teles, iar Adăscăliței în locul lui N. Roșu

Min. 46 - Partida s-a reluat

Min. 45 - Pauză la Galați

Min. 42 - Schimbare făcută de Dorinel Munteanu, A. Pop intră în locul lui Djuric

0-0 este raportul șuturilor pe poartă

Min. 30 - Angha primește un cartonaș galben după ce l-a ținut pe Florescu

Min. 28 - Chică-Roșă, intrat în careu, trimite un şut pe lângă poartă şi rămâne întins pe teren după o intrare întârziată a unui adversar.

Arbitrul nu oferă penalty.

Min. 9 - Juric trimite din careu cu capul, dar mingea trece pe lângă poartă

Min. 1 - Partida a început

Oțelul Galați - FC Botoșani, echipe de start

Oțelul Galați: Popescu - Maftei, Angha, Zivulic, Tomasevic - Roșu, Lameira, Teles - Maciel, Juric, Djuric

Popescu - Maftei, Angha, Zivulic, Tomasevic - Roșu, Lameira, Teles - Maciel, Juric, Djuric Rezerve: Dur-Bozoancă, Adăscăliței, Gomes, Gallo, Rus, Tănasă, Cojocaru, Pop, Andronache, Hofman, Bourard, Neagu

Dur-Bozoancă, Adăscăliței, Gomes, Gallo, Rus, Tănasă, Cojocaru, Pop, Andronache, Hofman, Bourard, Neagu Antrenor: Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu FC Botoșani: Anestis - Matricardi, Sadiku, Miron - Friday, Aldair, Francisco Junior, Pavlovic - Florescu, Chică-Roșă, Bodișteanu

Anestis - Matricardi, Sadiku, Miron - Friday, Aldair, Francisco Junior, Pavlovic - Florescu, Chică-Roșă, Bodișteanu Rezerve: Pap, Petro, Țigănașu, David, Mitrov, Mouaddib, Pănoiu, Kaprof, Fulop, Enzo Lopez

Pap, Petro, Țigănașu, David, Mitrov, Mouaddib, Pănoiu, Kaprof, Fulop, Enzo Lopez Antrenor: Liviu Ciobotariu

Liviu Ciobotariu Stadion: Oțelul (Galați)

Oțelul (Galați) Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca). A1: Avram Valentin (Bucureşti). A2: Cerei Alexandru (Cluj-Napoca). Arbitru VAR: Marcu Claudiu (Constanţa). Arbitru AVAR: Costreie Sorin (Voluntari)

Clasament Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Universitatea Cluj 15 30 2. Dinamo București 15 24 3. CFR Cluj 14 23 4. Petrolul Ploiești 15 23 5. Universitatea Craiova 15 22 6. FCSB 14 21 7. Rapid București 15 20 8. Poli Iași 15 20 9. Sepsi Sf. Gheorghe 15 19 10. Oțelul Galați 14 19 11. UTA Arad 15 18 12. Unirea Slobozia 15 18 13. Farul Constanța 15 17 14. Gloria Buzău 15 13 15. FC Hermannstadt 15 13 16. FC Botoșani 14 12

Oțelul nu a mai câștigat de la finalul lunii august și a pierdut ultimele patru meciuri disputate în toate competițiile. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu se află pe locul 10 în Liga 1, cu 19 puncte.

Nici FC Botoșani nu se descurcă mai bine: echipa lui Liviu Ciobotariu a suferit trei înfrângeri la rând și se află pe locul 16 (ultimul), cu 12 puncte.

Dorinel Munteanu: „Trebuie să demonstrăm că a fost un accident ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp”

Antrenorul gălățenilor spune că echipa trebuie să pună capăt seriei de rezultate negative.

Oțelul nu se va putea baza pe Cisotti și Cisse (accidentați), dar și Stevanović (suspendat).

„Nu trebuie să ținem cont de situația echipei adverse din clasament. Pentru că FC Botoșani este o echipă bună, din punctul meu de vedere, o echipă care are în componență jucători valoroși, jucători care pot să facă surprize.

Ca-n totdeauna mă gândesc la echipa noastră, mă gândesc la situația echipei noastre. Ne dorim cu toții să avem un retur mult mai bun decât acest tur de sezon regular. Vârful a fost acel joc cu Slobozia, pe care vreau să-l uităm cât mai repede.

Am nevoie de implicare, am nevoie ca ei să înțeleagă sau toată lumea să înțeleagă că această selecție care a fost făcută de când am preluat echipa a fost făcută pe niște criterii simple, eficiente, care ne-au adus la succes.

Asta mă refer la caracterul jucătorilor, la disciplina, la unitatea echipei, care nu poate să dispară într-o săptămână, două sau trei. Sau într-un meci două sau trei, ci dimpotrivă să strângem rândurile și să demonstrăm tuturor că a fost un accident ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp”, a declarat Munteanu, citat de sportgalati.com.

Eu cred și am încredere în jucătorii noștri că începând cu jocul cu FC Botoșani vor avea altă atitudine. Dorinel Munteanu, antrenor Oțelul Galați

Liviu Ciobotariu: „Întâlnim o echipă disciplinată”

Antrenorul celor de la FC Botoșani a vorbit despre cât de bine închegată este formația lui Dorinel Munteanu.

„Întâlnim o echipă, care cel puțin în momentul de față nu se află într-o formă bună. Este clar că vor fi foarte motivați să câștige această partidă, dar același lucru l-aș putea spune și despre noi.

Știm că întâlnim o echipă disciplinată, o echipă foarte bine organizată de Dorinel Munteanu, atât pe ofensiv, cât și pe defensiv. E o echipă cu o omogenitate foarte bună, adică joacă de foarte mult timp împreună, sunt jucători care au cel puțin trei sezoane în care au evoluat împreună.

Așa că e clar că au automatisme de joc, dar pentru noi este foarte important să facem foarte bine ambele faze pentru că la ultima partidă pe care am jucat-o cu Slobozia și am pierdut-o, ne-am creat foarte multe situații de a marca”, a declarat Ciobotariu, citat de botosaneanul.ro.

Avem trei meciuri în care nu am reușit să luăm niciun punct, mă refer la două de campionat și unul de cupă. Și bineînțeles că suntem pregătiți, motivați pentru a începe a doua parte a campionatului, returul, cu un rezultat pozitiv. Liviu Ciobotariu, antrenor FC Botoșani

Statistici interesante despre Oțelul Galați - FC Botoșani, conform lpf.ro:

FC Botoşani şi Oţelul s-au mai întâlnit de opt ori în principala competiţie internă, fiecare şi-a trecut în cont câte trei victorii, iar alte două meciuri s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 4 noiembrie 2013, Oţelul - FC Botoşani 2-1, antrenor Constantin Schumacher, respectiv Cristian Popovici.

Întâiul succes din contul gazdelor din această rundă: 4 mai 2014, FC Botoşani - Oţelul 3-1.

Singura remiză albă s-a consemnat pe 19 august 2023, pe terenul botoşănenilor.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 15 iulie 2024, FC Botoşani - Oţelul Galaţi 2-3, goluri marcate de Friday Adams, Sebastian Mailat, respectiv Alexandru Pop şi Diego Zivulic - dublă.

Antrenorul Liviu Ciobotariu este neînvins în cele patru dueluri din campionat cu Dorinel Munteanu, palmaresul disputelor directe dintre cei doi tehnicieni cuprinzând o victorie ,,Ciobi" şi trei rezultate de egalitate.