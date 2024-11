Paul Papp, fair-play Veteranul Petrolului recunoaște: „Dinamo ne-a dominat la toate capitolele”

Petrolul - Dinamo 0-1. „Câinii roșii” au câștigat trei puncte mari pe terenul „lupilor galbeni”.

Veteranul petroliștilor, Paul Papp (35 de ani), a recunoscut superioritatea adversarilor din Capitală.

În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul 3 în Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2, CFR Cluj.

De partea cealaltă, Petrolul a rămas pe locul 5, cu 26 de puncte, dar începe să tremure pentru locul său în play-off. Are doar un punct peste ocupanta locului 7, Sepsi Sfântu Gheorghe.

Papp: „Va fi o săptămână grea pentru noi”

Paul Papp, unul dintre cei mai experimentați jucători ai celor de la Petrolul, a recunoscut că Dinamo a fost mai bună.

În același timp, fundașul central trage un semnal de alarmă în dreptul colegilor săi, deoarece jocul nu este deloc unul bun și mai sunt multe etape de jucat în sezonul regulat.

„Ne pare rău că am pierdut, mai ales acasă. Am făcut un joc slab și trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să analizăm. Dinamo a fost superioară.

Se pare că da (n.red. - ne-a scos din ritm pauza competițională), având în vedere că am pierdut azi, dar, cum am spus, nu am avut nicio scuză. Am avut o prestație slabă și trebuie să facem o analiză și să remediem problemele de azi.

Cred că arbitrul și-a făcut treaba, a fost un arbitraj bun și nu cred că trebuie să găsesc alibiuri și scuze pentru jocul slab.

Trebuie să vedem unde am greșit. Va fi o săptămână grea, cu ședințe. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ pentru că astăzi am fost slabi. Dinamo a avut ocazii, ne-a fost superioară la toate capitolele.

Câștig de cauză vor avea echipele care vor fi în formă, vor fi modeste, cu picioarele pe pământ, care va lua fiecare meci în parte. Acelea vor fi în play-off. Nu trebuie să te gândești dinainte la play-off. Fiecare meci e important.

Eu zic că nu trebuie să ne gândim așa departe și trebuie să luăm fiecare meci. Sper că a fost doar un accident astăzi. Dinamo ne-a dominat și am fost slabi”, a declarat Paul Papp după meci, la Digi Sport.