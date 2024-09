Petrolul Ploiești a remizat cu Farul, scor 1-1, într-un duel din etapa a 9-a din Liga 1.

Căpitanul Gicu Grozav şi antrenoruol din acte, Sanjin Alagic, au vorbit despre remiza de pe „Ilie Oană”.

Gicu Grozav, marcatorul ploieștenilor, este mulțumit de rezultatul pe care l-a obținut împotriva Farului.

„E mult spus [că sunt] erou. Ne bucurăm că am reușit să scoatem un punct. Consider că am făcut un meci bun, am avut o greșeală — acel gol.

Am jucat împotriva unei echipe de mare calitate, cu pretenții la play-off.

Noi încercăm să ne clasăm cât mai sus; am fost aproape și anul trecut și sperăm ca anul ăsta să intrăm în play-off ”, a declarat fotbalistul după meci, la Prima Sport.

Golul lui Grozav, analizat de VAR

Gheorghe Grozav a reușit să marcheze în minutul 84, după ce a profitat de o minge deviată de Alexandru Tudorie, pe care a împins-o în poartă.

„Am așteptat mult și am înțeles că a fost o situație la limită. Am simțit că nu a fost ofsaid, pentru că am venit din spate, dar după ce am așteptat câteva minute, aveam niște dubii ”, a spus fotbalistul, despre golul marcat.

Faza a fost supusă unei analize VAR care a durat 6 minute.

Analiza VAR în meciul Petrolul - Farul

Gicu Grozav, despre Rădulescu: „Trebuie să muncească”

Pentru Petrolul, Mihnea Rădulescu este un jucător cu un stil asemănător cu cel al lui Gheorghe Grozav.

Rădulescu a reușit să înscrie în meciul de azi, dar golul său a fost anulat după o revizuire VAR.

Totuși, Grozav a vorbit despre calitățile fotbalistului de 18 ani, care a marcat deja două goluri pentru ploieșteni.

El a confirmat anul trecut la Buzău, iar anul acesta a început să confirme la noi, la Petrolul. Are o calitate mare, dar trebuie să muncească, să fie modest, capul în pământ; mai are multă muncă Gheorghe Grozav

Sanjin Alagic, despre Petrolul - Farul 1-1

Antrenorul cu licență Pro de la Petrolul, Sanjin Alagic, a vorbit despre partida cu constănţenii.

„Am avut un gol anulat în prima repriză. Am reușit să egalăm și să încercăm să obținem victoria. Am arătat determinare.

Am primit un gol, un lucru cu care nu suntem obișnuiți, dar putem fi mulțumiți de meciul de astăzi .

Un punct e bun pentru noi. Suntem aproape de primele locuri”, a declarat antrenorul din acte „lupilor galbeni”.