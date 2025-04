Petrolul Ploiești - Sepsi Sfântu Gheorghe 2-1. „Lupii galbeni” au bifat primul succes din play-out.

Gazdele au rezistat în inferioritate numerică mai bine de 30 de minute.

Sergiu Hanca a fost eliminat în minutul 61, după un fault inutil la mijlocul terenului: o talpă pe gamba adversarului Cosmin Matei.

Din fericire pentru el, Petrolul a avut un portar în zi mare. Raul Bălbărău a avut câteva intervenții fantastice și a păstrat toate cele trei puncte la Ploiești.

Raul Bălbărău: „Am conștientizat că e nevoie de puncte”

Portarul Petrolului a afirmat că nu știe care dintre intervențiile sale a fost mai importantă, dar este hotărât să-și analizeze evoluția.

„De aceea mă bagă în teren. Ca să apăr. Mă duc acum să văd intervențiile. În adrenalina meciului nu te gândești care a fost cea mai bună. Ai alte gânduri.

Avem obiectiv să câștigăm acest play-out-ul și luptăm zilnic pentru îndeplinirea lui.

Mehmet Topal a venit cu aceeași energie pe care o știam din primul mandat. Am conștientizat și noi că e nevoie de puncte și nu putem să ne jucăm în anul centenar”, a declarat Raul Bălbărău după meci, la Prima Sport.

Sergiu Hanca e fair-play : „Decizia eliminării a fost corectă”

Sergiu Hanca și-a recunoscut greșeala la faza în care a fost eliminat. Acesta afirmă că a alunecat și nu a avut ce face.

Totuși, pentru că ai săi colegi au rezistat și au obținut toate cele trei puncte, Hanca a decis să se revanșeze față de ei:

„Cele trei puncte au fost muncite și meritate în final. Era normal să vină peste noi când am rămas în inferioritate, dar așa se câștigă meciurile acestea. Orice punct contează când e doar o manșă (n.r. în play-out nu se joacă tur-retur).

Din păcate, am luat roșu. Eu cred că este corect. Nu are rost să găsesc scuze. Am alunecat, nu a fost intenție niciun moment. S-a uitat la VAR, nu am protestat, asta i-am spus, că am alunecat . Mă bucur că băieții mi-au făcut cadou această victorie. Mă bucur nespus că avem un vestiar unit și vom lupta până la sfârșit.

Este cel mai dificil să stai în tribună. Altfel trăiești emoțiile. Din tribună, la orice fază îți tresare inima. Trebuie să le dau colegilor o masă pentru sacrificiul din această seară.

Lucrurile arată bine când ai rezultate. Când nu ai, vine o stare de teamă, de frică, negativă. Nu dormi. Rezultatele aduc o stare de spirit bună.

Trebuie să luăm totul pas cu pas. Mai sunt șase meciuri și avem șansa noastră. Depinde doar de noi. Dacă vom juca la fel, cred că ne vom îndeplini obiectivul”.