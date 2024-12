Poli Iași și Farul Constanța au terminat la egalitate, scor 2-2, duminică, într-o partidă din etapa #19 din Liga 1

Golurile moldovenilor au fost marcate de către Araujo Soares (min. 28) și Roman (min. 79), în timp ce pentru constănțeni au punctat Radslavescu (min. 65) și Rivaldinho (min. 69)

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul 10, cu 22 de puncte, în timp ce Poli Iași este pe 11, cu același număr de puncte.

Egalul nimănui

Poli Iași și Farul Constanța au fost protagonistele unui meci foarte antrenant, în pofida faptului că gazonul a avut anumite zone impracticabile, pline cu apă.

Farul a cerut un penalty în prima repriză, la o intervenție asupra lui Denis Alibec.

Poli Iași s-a aflat la conducerea partidei în primele 60 de minute, a marcat un gol și a lăsat impresia că are puterea de a ține de rezultat.

Gică Hagi a efectuat două mutări - au intrat Radaslavescu și Rivaldinho, iar aceștia au reușit să întoarcă rezultatul până în minutul 70, scor 2-1.

Când se credea că „marinarii” vor pleca cu toate cele trei puncte acasă, veteranul Alin Roman a prins un șut superb, de la 25 de metri, în vinclul porții lui Alexandru Buzubuchi.

La ultima fază a partidei, Farul a cerut lovitură de la 11 metri, la un presupus fault asupra lui Rivaldinho. Centralul Marcel Bîrsan a fost sigur pe el și nu a indicat nicio infracțiune. Doar ofsaid și lovitură liberă indirectă pentru Poli Iași.

Poli Iași - Farul Constanța 2-2

Au marcat: Araujo Soares 28, Roman 79 / Radaslavescu 64, Rivaldinho 68

Min. 90+4 - Final de partidă!

Min. 90+3 - Farul cere din nou penalty. Bîrsan indică ofsaid. Centralul indică faptul că Rivaldinho nu a fost călcat în careu, iar mingea din piciorul brazilianului a ajuns la Vînă, aflat în ofsaid.

Min. 90+2 - Schimbare la Farul: iese Alibec, intră Iancu.

Min. 87 - Alin Roman și Denis Alibec au primit „galben”. Roman pentru un fault tactic, Alibec pentru proteste.

Min. 87 - Schimbare la Farul: iese Casap, intră Larie.

Min. 83 - Ocazie Farul! Radaslavescu trage din marginea careului, dar o face previzibil, iar Fernandez reține.

Min 79 - GOOOLLLL Poli Iași, 2-2! Alin Roman prinde o torpilă de la 25 de metri, direct sub bara lui Buzbuchi.

Min. 74 - Șansă bună pentru Poli Iași! Tailson trage la colțul lung, dar mingea trece pe lângă.

Min. 71 - Dublă schimbare la Poli Iași: ies Gout și V.Gheorghe, intră Omrani și Tailson.

Min. 68 - GOOOLLLL Farul, 1-2! Fernandez nu reușește să respingă o minge, îi trece pe sub picioare, iar Rivaldinho e pe fază și o reia în poartă.

Min. 65 - Cartonaș galben, Farul! Este avertizat Casap.

Min. 65 - GOOOOLLLL Farul, 1-1! Radaslavescu reia din voleu, cu latul, din 10 metri, și îl învinge pe Fernandez.

Min. 64 - Ocazie mare, Poli Iași! Gheorghiță primește o minge perfectă în careu, se așază și trage cu latul, puțin pe lângă poarta lu Buzbuchi.

Min. 60 - Dublă schimbare la Farul: ies Ciobanu și Grigoryan, intră Radaslavescu și Rivaldinho.

Min. 53 - Ocazie Farul! Grigoryan ridică o minge peste apărarea adversă, Alibec reia din prima, dar un adversar deviază în corner. Totuși, arbitrii indică aut de poartă și îl enervează pe Alibec.

Min. 46 - Schimbare la Farul! Iese Bălașa, intră Țîru.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+2 - Pauză în Copou!

Min. 35 - Marcel Bîrsan îi acordă cartonaș galben secundului Cătălin Anghel, cel care a protestat vehement în urma fazei în care a fost implicat Alibec.

Min. 33 - Farul cere penalty la o intervenție asupra lui Denis Alibec, în careul ieșean.

Min. 31 - Ocazie mare, Farul! Alibec reia cu capul, cu pământul, dar mingea se oprește în noroi, iar Fernandez reține în siguranță.

Min. 27 - GOOOLLL Poli Iași, 1-0! Araujo Soares împinge balonul în poartă, după o respingere nu tocmai inspirată a lui Buzbuchi în față.

Min. 11 - Gheorghiță driblează în flancul stâng și trage la colțul scurt dintr-un unghi imposibil. Nimerește bara, dar mingea iese afară.

Min. 2 - Ocazie uriașă pentru Poli Iași! Scăpat din marcaj de adversari, Ilie ratează complet lovitura de cap dintr-o poziție excelentă.

Min. 1 - Meciul a început.

Poli Iași - Farul Constanța, echipele de start

Poli Iași: Fernandez – Soares, Ilie, Samayoa, Atanaskoski – Gouet - Gheorghe, Bordeianu, Roman, Gheorghiță - Kamberi

Fernandez – Soares, Ilie, Samayoa, Atanaskoski – Gouet - Gheorghe, Bordeianu, Roman, Gheorghiță - Kamberi Rezerve: Niga, Tănasă, Itu, Miskovic, Ștefanovici, Marchioni, Tailson, Teixeira, Harrison, Omrani, Popa, Umar

Niga, Tănasă, Itu, Miskovic, Ștefanovici, Marchioni, Tailson, Teixeira, Harrison, Omrani, Popa, Umar Antrenor: Emil Săndoi

Farul: Buzbuchi - Cercel, Bălașa, Gustavo, Ganea - Vînă, Dican, Casap - Grigoryan, Alibec, Ciobanu

Buzbuchi - Cercel, Bălașa, Gustavo, Ganea - Vînă, Dican, Casap - Grigoryan, Alibec, Ciobanu Rezerve: Ducan, Aioanei, Larie, Țîru, Buta, Popescu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Rivaldinho

Ducan, Aioanei, Larie, Țîru, Buta, Popescu, Radaslavescu, Iancu, Cojocaru, Rivaldinho Antrenor: Gheorghe Hagi

Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iași)

„Emil Alexandrescu” (Iași) Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti). Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti), Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti), Arbitru VAR: Petrescu Radu (Bucureşti), Arbitru AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa).

Emil Săndoi: „Cu echipe de top obținem rezultate pozitive”

Emil Săndoi, antrenorul echipei Poli Iași, s-a declarat optimist înaintea partidei cu Farul.

„Avem o serie destul de grea în acest final de an, dar să nu uităm că atunci când am venit la Iași aveam meciuri acasă cu echipe de top precum Craiova sau Universitatea Cluj și am reușit să obținem rezultate pozitive.

Probabil că Farul și-ar fi dorit mult mai mult la începutul campionatul, dar și eu mi-aș fi dorit mult mai multe puncte, chiar dacă nu sunt aici de la începutul sezonului.

Sunt convins că putem face și cu Farul o partidă bună, să avem o exprimare bună în teren, să fim realiști, altruiști și pragmatici, numai așa se pot obține rezultatele în fotbal.

Poate și de asta am avut de suferit în unele momente, pentru că am tratat cu superficialitate anumite faze și asta ne-a costat”, a declarat Emil Săndoi.

Cătălin Anghel: „De când a venit Săndoi, Iașiul e o nucă tare”

Tehnicianul Cătălin Anghel a afirmat că se așteaptă la un meci dificil cu Poli Iași. Principalul atu al adversarilor este antrenorul Emil Săndoi.

„Între noi și Poli au fost mereu meciuri foarte disputate. Am jucat foarte multe meciuri la Iași, meciuri importante. Am jucat de multe ori acolo calificarea în play-off, am avut mereu meciuri grele, așa va fi si mâine.

De când a venit Săndoi, Iașiul e o nucă tare, o echipa bună a campionatului care știe ce face.

Având în vedere modul în care ne-am pregătit în ultima perioadă, eu zic că am făcut-o foarte bine și jocul e pregătit așa cum trebuie și așteptăm să facem mâine un rezultat bun. Mergem să câștigăm!

Eu cred că avem nevoie de o serie bună, dar nu doar în ultimele etape. Cred că trebuie să începem să câștigăm, să legăm victoriile și să fim mult mai constanți în evoluție, nu doar pentru ultimele etape, ci pentru tot sezonul”, a declarat Anghel.

Detalii interesante despre Poli Iași - Farul Constanța, potrivit lpf.ro:

Cinci victorii, o remiză şi trei înfrângeri la limită au înregistrat moldovenii pe teren propriu în ediţia curentă. Aceştia au înscris cel puţin un gol în fiecare meci jucat acasă.

22 noiembrie 2024, Farul - Oţelul 0-1: a fost singura partidă pierdută de dobrogeni în ultimele cinci runde, în rest două succese şi două rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 24 de ori, de cinci ori s-au impus moldovenii, de 15 ori au învins dobrogenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Ieşenii sunt fără victorie în cele 12 meciuri disputate din postura de gazde, în dreptul lor fiind consemnate doar patru remize, celelalte opt jocuri fiind câştigate de constănţeni.

Prima confruntare din campionat a avut loc pe 24 septembrie 2012, Viitorul - CSM Poli Iaşi 1-0, gol înscris de Nicolae Dică.

Întâiul succes bifat de moldoveni: 20 februarie 2015, Viitorul - Poli Iaşi 0-3 (Ciucur dublă, Plămadă).

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 30 septembrie 2017, Viitorul - Poli Iaşi 5-2 (4 goluri G. Ţucudean, A. Chiţu, respectiv Platini şi Jo Santos).

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 3 august 2024, Farul - Poli Iaşi 2-0, marcatori Rivaldinho şi Gabriel Iancu.

Emil Săndoi vs Gheorghe Hagi: 9 jocuri - 3 victorii Săndoi - 2 remize - 4 succese Hagi.

Mediile de vârstă: Poli Iaşi - 26 de ani / Farul Constanţa - 24 ani şi 11 luni.