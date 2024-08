Poli Iași a pierdut confruntarea cu Gloria Buzău, scor 1-2 (1-1), sâmbătă, în Copou, într-o partidă din etapa a 3-a din Superligă.

Golurile buzoienilor au fost marcate de către Matos (min. 45+12, 52), în timp ce pentru ieșeni a punctat Alin Roman (min. 29).

Antrenorul gazdelor, Tony da Silva, consideră că echipa sa a făcut „cadou” cele trei puncte, prin erorile individuale din defensivă.

În urma acestui rezultat, Poli Iași rămâne pe locul 9, cu doar 3 puncte, în timp ce Gloria Buzău a urcat pe locul 8, cu 4 puncte.

În etapa viitoare, Poli Iași va juca pe terenul celor de la Farul, sâmbătă, 3 august, în timp ce Gloria Buzău o va înfrunta pe Dinamo, vineri, 2 august.

Tony da Silva, după eșecul cu Gloria Buzău: „Noi am pierdut meciul, nu l-au câștigat ei”

Antrenorul moldovenilor, Tony da Silva, consideră că diferența s-a făcut în finalul primei repriză.

În primul rând, la 1-0 pentru Poli, în minutul 45+6, Alin Roman a ratat o lovitură de la 11 metri, prin care se putea face 2-0.

Nu s-a întâmplat acest lucru, iar șase minute mai târziu, scorul avea să devină 1-1, la o fază care nu anunța nimic.

Tony este de părere că victoria buzoienilor li se datorează elevilor săi, prin „cadourile” făcute, decât jucătorilor de la Buzău.

„Da, în primul rând eu trebuie să le cer scuze suporterilor pentru că noi trebuia să facem mai multe.

Am intrat bine în meci, puteam face 2-0. Nu am făcut. Asta se întâmplă în fotbal.

Nu trebuia să luăm acel gol până la pauză . Noi am pierdut meciul. Cu tot respectul pentru Buzău - bravo lor, munca lor - dar noi am pierdut meciul, nu l-au câștigat ei.

Mai ales în prima repriză am avut multe oportunități. Trebuie să avem mai multe calitate în față . Eu sunt responsabil. Trebuie să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău. Aici, când câștigăm o facem toți, când pierdem, pierdem toți.

Am luat al doilea gol, puteam face mai mult, dar nu am făcut-o. Poate a fost un pic de nervozitate, s-au grăbit, iar ultimul gest tehnic nu a ieșit ”, a declarat Tony da Silva după meci, la Prima Sport.