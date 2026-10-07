Anglia cucerește America! Fermecați de proaspătul Mondial, tinerii americani se uită tot mai mult la fotbalul englez
Premier League câștigă tot mai mult teren în America / IMAGO, montaj
Special

Anglia cucerește America! Fermecați de proaspătul Mondial, tinerii americani se uită tot mai mult la fotbalul englez

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 11:36
  • Mondialul s-a terminat, interesul pentru fotbal pare să fi rămas în SUA.
  • Audiența Premier League în rândul americanilor cu vârste între 18 și 34 de ani a crescut cu 20% în acest început de sezon.
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Când Statele Unite au primit Cupa Mondială din 2026, miza nu era doar organizarea celui mai mare turneu de fotbal din lume. Pentru FIFA, dar și pentru cluburile și ligile europene, America reprezenta un teren teribil de important de cucerit.

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Iar primele semnale de după turneu sunt spectaculoase. Potrivit datelor Nielsen Sports - liderul global în analiza sponsorizărilor sportive, măsurarea audienței și furnizarea de date din industria sportului și a divertismentului - citate de Reuters, audiența Premier League în rândul americanilor cu vârste între 18 și 34 de ani a crescut cu 20% în acest sezon.

Spre comparație, audiența medie a meciurilor Premier League difuzate de NBC și USA Network a crescut cu 3%, ceea ce înseamnă că segmentul tânăr (Gen Z și Millennials) crește de aproape șapte ori mai rapid decât media pieței.

76% dintre fanii
fotbalului din Statele Unite aparțin generațiilor Gen Z sau Millennials

În iulie, în perioada de vârf a Cupei Mondiale, măsurătorile arătau că interesul pentru turneu atinsese 87 de milioane de fani americani, dintre care 44% femei! Publicul de fotbal din Statele Unite devine nu doar mai numeros, ci și mai tânăr și mai divers. Exact publicul pe care Premier League îl caută.

Premier League deja băgase capul pe ușă

Trebuie menționat că creșterea actuală nu a apărut chiar din senin. Liga engleză a investit de mai bine de un deceniu în piața americană, iar NBC Sports a devenit partenerul său media în Statele Unite în 2013. Rezultatele ultimului sezon complet, 2025-26, arătau deja că produsul începea să depășească zona de nișă.

Meciurile Premier League difuzate de NBC și USA Network au avut în sezonul trecut o medie de 535.000 de telespectatori, cu 5% peste sezonul precedent.

1 milion de americani
au urmărit victoria lui Newcastle asupra lui Tottenham pe 29 august, cel mai urmărit meci din Premier League din SUA în acest sezon de până acum

Iar meciul Manchester City – Arsenal din aprilie 2026 a devenit cea mai urmărită partidă din istoria Premier League în Statele Unite, cu o medie de 2,6 milioane de telespectatori pe NBC, Peacock, Telemundo și platformele digitale NBC Sports.

Tot fotbalul câștigă teren pe piața americană

Nielsen Sports a mai constatat că interesul pentru Major League Soccer în rândul americanilor cu vârste între 16 și 34 de ani a crescut, la rândul său, cu 23%! În concluzie, vorbim despre o piață americană în care fotbalul în ansamblu câștigă teren.

În mod evident, sosirea lui Messi la Inter Miami în 2023 a produs o creștere uriașă a interesului. Debutul argentinianului în Leagues Cup a fost urmărit la televizor de aproape 2,7 ori mai mulți oameni decât un meci obișnuit din acel turneu.

Traseul ar fi unul ușor de intuit. Sosirea vedetelor, în frunte cu Messi, în campionatul SUA a stârnit curiozitatea americanilor. Apoi, Cupa Mondială 2026 le-a oferit acces direct la cele mai mari vedete ale sportului, în propriile orașe, iar Premier League încearcă acum să transforme curiozitatea de moment în obișnuință.

Un public de peste 60 de milioane

În spatele tuturor eforturilor făcute de englezi ca să ajungă la sufletul americanilor stă un motiv foarte simplu: piața americană este enormă pentru sponsori și televiziuni.

Nielsen estima înaintea Mondialului din 2026 că Statele Unite aveau deja o bază de peste 62 de milioane de fani ai fotbalului, una dintre cele mai mari din lume.

Iar advertiserii au cheltuit aproape 1,8 miliarde de dolari în publicitate TV națională în cadrul a opt competiții importante de fotbal analizate în perioada 2022-2025.

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