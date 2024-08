Antrenoarea echipei naționale a Canadei, Bev Priestman (38 de ani), a fost exclusă de la Jocurile Olimpice, în urma scandalului legat de un presupus spionaj cu drone.

În ultimele zile, s-au înmulțit acuzațiile la adresa delegației Canadei, iar alte decizii radicale ar putea fi luate cât de curând.

Tabăra echipei naționale a Canadei stă pe un butoi cu pulbere după ce doi membri au fost trimiși, deja, acasă. O dronă, care se presupune că le-a aparținut, a survolat o zonă în care naționala Noii Zeelande își desfășura antrenamentul.

Bev Priestman nu a stat pe bancă la meciul de joi, dintre Canada și Noua Zeelandă, scor 2-1, iar FIFA și Comitetul Olimpic Internațional investighează incidentul.

Drone la antrenamentele adversarelor

Kevin Blue, CEO și secretar general al Federației Canadiene de Fotbal, a declarat, în comunicatul oferit de către Comitetul Olimpic Canadian:

„Ne-au fost oferite informații cu privire la utilizarea dronelor împotriva adversarelor, înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris”.

Acesta a mai adăugat că Priestman a fost suspendată din toate funcțiile deținute până la finalul turneului, dar și până la finalizarea anchetei externe, conform „The Telegraph”.

În continuare, cel care va conduce echipa Canadei la Jocurile Olimpice este secundul Andy Spence.

Comitetul Olimpic Canadian a recunoscut că un alt antrenor secund, Jasmine Mander, și analistul Joseph Lombardi, au fost trimiși imediat acasă după izbucnirea scandalului. De asemenea, s-a acceptat decizia lui Priestman, de a se retrage din funcție înaintea meciului de deschidere.

„Am reacționat așa deoarece am simțit că această decizie a dezamăgit o întreagă țară. De aceea am luat măsura proactivă de a face ceea ce consider că este corect. Indiferent de detalii, în final sunt responsabilă ”, a declarat Priestman.

Pleacă Priestman după Jocurile Olimpice?

Priestman a fost de acord, în luna ianuarie, să semneze un contract prin care să pregătească naționala Canadei până la Cupa Mondială Feminină din 2027.

Ea a fost angajată în noiembrie 2020, pentru a-l succede pe Kenneth Heiner-Moller și a lucrat pe un contract de durată nedeterminată.

Bev a condus Canada la o medalie de aur la Jocurile Olimpice din 2021, dar a fost eliminată din grupe la Cupa Mondială de anul trecut.