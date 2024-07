ROMÂNIA - BELGIA. Radu Drăgușin (22 de ani) s-a declarat foarte încrezător înaintea partidei cu Belgia, care îi poate aduce României calificarea în „optimile” EURO 2024.

În prima etapă, România a învins Ucraina, scor 3-0, în timp ce Belgia a fost învinsă, surprinzător, de Slovacia, scor 0-1.

Fundașul central român Radu Drăgușin a fost prezent, vineri, la conferința de presă premergătoare partidei cu Belgia.

Fotbalistul celor de la Tottenham Hotspur a recunoscut că există un nivel foarte ridicat al încredere în tabăra României, iar jucătorii lui Edi Iordănescu sunt gata să le dea mari bătăi de cap belgienilor.

ROMÂNIA - BELGIA. Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Belgia: „Suntem la mâna noastră”

„Cu siguranță ne-am bucurat că am bătut Ucraina, am fost fericiți o perioadă, dar a trecut. Suntem pregătiți pentru acest meci, din toate punctele de vedere. Avem o energie și o încredere în plus, datorită meciului cu Ucraina . Ne dă un moral foarte bun.

Am văzut meciul, pentru că urmează să jucăm și cu Slovacia, dar ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră , depindem de rezultatele noastre și doar așa gândim.

Presiunea am simțit-o de la începutul preliminarilor. Nu există să joci fără presiune la echipa națională. Cu siguranță, oamenii se așteaptă la o prestație foarte bună și, de ce nu, la o victorie. Noi suntem încrezători, că putem face o partidă foarte bună .

Atât eu, cât și colegii mei, avem un moral foarte bun. Victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toți. Am simțit o emoție de nedescris. Sper să aducem acest lucru și pe teren , mâine seară, iar la finalul acestei partide să ne bucurăm”, a spus Radu Drăgușin la conferința de presă.

Radu Drăgușin: „Belgia este mai valoroasă decât Ucraina”

„Încrederea mi-o dă echipa noastră. Am întâlnit adversari de calibru și la Ucraina, care joacă la un nivel foarte ridicat. Voi încerca, alături de colegii mei, să-i oprim pe belgieni . Să facem un meci bun și să obținem un rezultat pozitiv mâine.

Cu siguranță că Belgia, cu tot respectul pentru Ucraina, este mult mai valoroasă . Cum am spus, am jucat de mai multe ori împotriva echipelor care poate pe hârtie ne erau superioare, dar rezultatul ne-a fost nouă favorabil. Mâine vom merge cu aceeași mentalitate, cu aceeași încredere, și mai mare, datorită victorie pe care am obținut-o și o să vrem să luăm acest lucru în teren.

Cu siguranță fiecare sacrificiu a meritat. Să ajungi să-ți reprezinți țara la EURO merită orice sacrificiu. Nu sunt încă împlinit. Mereu vreau mai mult, vreau și mai multă performanță, să-mi ajut țara, indiferent de echipa de club. Dar mai ales echipa națională unde, pentru mine, este o onoare incredibilă să fiu aici.

Acest lucru îmi dă doar dovadă că oamenii au încredere în mine, apreciază ceea ce fac și pentru mine este doar un lucru de orgoliu, de mândrie.

În ceea ce privește meciul de mâine, nu mă aștept la absolut nimic diferit de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina. Aștept același entuziasm, aceeași energie, aceeași pasiune pe care românii noștri ne-au adus-o și ne-au transmis-o din tribune.

Și acasă, la fel, știu că multă lume se va uita la meciul nostru și vrem să-i facem fericiți și mândri în continuare ”, a declarat Radu Drăgușin.

