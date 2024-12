Ținta Drăgușin  Juventus s-a gândit la o repatriere a internaționalului român în această iarnă. Anunțul italienilor

Presa din Italia anunță că Juventus s-a gândit la o repatriere a lui Radu Drăgușin (22 de ani) în această iarnă.

Internaționalul român și-a petrecut ultimii ani ai junioratului la academia celor de la Juventus, iar în perioada 2021-2023 a fost jucătorul bianconerilor, pentru care a bifat patru partide, fiind împrumutat la diferite echipe precum: Sampdoria, Salernitana sau Genoa.

Juventus s-a gândit la o repatriere a lui Radu Drăgușin

Accidentarea gravă a brazilianului Bremer le dă în continuare multe bătăi de cap oficialilor de la Juventus.

Presa din Italia anunță că echipa antrenată de Thiago Motta s-a gândit la un împrumut a lui Radu Drăgușin în această iarnă, în condițiile în care internaționalul român cunoaște foarte bine fotbalul din Serie A și este crescut în spiritul lui Juventus.

Totuși, faptul că internaționalul român a devenit titular la Spurs, profitând de accidentările lui Christian Romero și Micky van de Ven, i-a făcut pe bianconeri să fie nevoiți să apeleze la altă variantă, notează tuttomercatoweb.com

Radu Drăgușin nu pleacă de la Tottenham

După ce s-a vehiculat în mai multe rânduri că este dorit de Napoli sau, mai nou, de Fiorentina, englezii scriu că este puțin probabil ca Drăgușin să-i părăsească pe londonezi în această iarnă.

„Drăgușin și-a făcut un nume jucând la Genoa, în Italia. Prin urmare, dacă un club italian și mai mare ar face un pas înainte și și-ar arăta interesul, ar fi de înțeles dacă românul ar fi tentat de o mutare, mai ales având în vedere criticile pe care le-a primit de când a ajuns în Premier League.

Cu toate acestea, Drăgușin are și oportunitatea de a refuza interesul din Italia și de a lupta pentru un loc sub comanda lui Ange Postecoglou, demonstrând astfel că are forță mentală.

Oricum ar fi, având în vedere criza de accidentări prin care trece clubul, care a dus la speculații despre plecări, este puțin probabil ca Drăgușin să fie lăsat să plece în ianuarie. Va trebui să continue să lupte pentru un loc în echipă odată ce jucătorii accidentați ai lui Spurs vor începe să revină” a scris Tottenham Hotspur News.