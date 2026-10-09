Coliziune fatală Fiica lui Luis Enrique, antrenorul lui PSG, implicată într-un accident grav. Un motociclist a murit
Luis Enrique și fiica lui, Sira Martinez (Foto: IMAGO)
Campionate

Coliziune fatală Fiica lui Luis Enrique, antrenorul lui PSG, implicată într-un accident grav. Un motociclist a murit

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 20:42
  • Sira Martinez, fiica antrenorului lui PSG, Luis Enrique, a fost pasageră într-un autoturism implicat într-un grav accident rutier în Spania, în urma căruia un motociclist și-a pierdut viața.
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Tragedia a avut loc joi, în jurul orei 20:00, pe șoseaua N-332, în apropierea orașului Oliva din provincia Valencia.

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Fiica lui Luis Enrique, implicată într-un accident rutier. Un motociclist a murit

Potrivit informațiilor transmise de postul regional À Punt și preluate de Marca, la volanul autoturismului se afla un cunoscut jocheu britanic. Sira Martínez Cullell a scăpat nevătămată în urma accidentului.

Și fiica lui Luis Enrique practică echitația. În 2020, a fost campioană a Spaniei la sărituri peste obstacole, categoria „Tineri călăreți”.

O unitate a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost mobilizată la fața locului, însă medicii au fost nevoiți să constate la sosire decesul motociclistului, neputând efectua nicio manevră de resuscitare, conform Centrului de Informare și Coordonare a Urgențelor (CICU).

Poliția a deschis o anchetă pentru a determina dinamica și cauzele exacte ale impactului dintre cele două vehicule. Șoferul britanic a fost testat de agenți, rezultatele pentru consumul de alcool și substanțe interzise fiind negative.

Chiar și în absența acestor factori agravanți, călărețul are calitatea oficială de persoană anchetată pe durata desfășurării cercetărilor.

Vinovăția și desfășurarea exactă a faptelor vor fi lămurite în baza raportului tehnic al poliției, a expertizelor de specialitate și a declarațiilor martorilor oculari.

Xana, fiica pierdută mult prea devreme de Luis Enrique

În august 2019, Xana Martinez Cullell, fiica cea mică a lui Luis Enrique, a murit la vârsta de doar 9 ani, din cauza unui osteosarcom, o formă de cancer osos, după cinci luni de luptă cu boala.

Tehnicianul spaniol i-a păstrat memoria vie, descriind-o drept „steaua care ne va ghida familia”.

Luis Enrique și Xana s-au fotografiat cu trofeul Ligii Campionilor, după triumful Barcelonei din 2015 (FOTO: IMAGO) Luis Enrique și Xana s-au fotografiat cu trofeul Ligii Campionilor, după triumful Barcelonei din 2015 (FOTO: IMAGO)
Luis Enrique și Xana s-au fotografiat cu trofeul Ligii Campionilor, după triumful Barcelonei din 2015 (FOTO: IMAGO)

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