Oțelul - Rapid 1-1. Claudiu Petrila (24 ani), extrema giuleștenilor, a declarat că echipa sa „a avut jocul în mână” și că nu se poate bucura de golul marcat la Galați.

Rapid a fost egalată la Galați în minutul 84 și a fost aproape să piardă toate punctele pe final, când Aioani a blocat șutul lui Frederic Maciel.

Claudiu Petrila a marcat al 5-lea gol al său pentru Rapid în acest sezon din Superligă, însă nu este mulțumit de egalul scos de giuleșteni la Galați.

Petrila, gol și supărare

„Golul meu nu prea contează. Nu pot să mă bucur de el la maximum. Plecăm cu doar un punct de aici.

Am avut jocul în mână, trebuia să facem tot posibilul să nu luăm gol.

În fiecare meci am avut foarte multe ratări. Am reușit să marcăm, am vorbit între noi să nu primim, dar, din păcate, a venit acel gol, iar acum suntem supărați”, a declarat Petrila la PrimaSport.

Petrila a comentat și prestația horror a lui Elvir Koljic, care a irosit o ocazie uriașă la debutul pentru Rapid:

„Îl știm cu toții, un jucător foarte bun, cu experiență în Liga 1. Sunt sigur că, în viitor, din acele poziții va marca”.

VIDEO. Ratarea imensă a lui Koljic

Rapid, obligată să obțintă 12 puncte în ultimele 4 etape

Rapid este în acest moment pe locul 6, cu 39 de puncte, urmată de Sepsi OSK (37 de puncte) și Petrolul (36 de puncte), ambele cu un meci mai puțin disputat.

Ca să fie sigură de calificarea în play-off, Rapid trebuie să câștige ultimele patru jocuri, cu FC Botoșani, Farul, FCSB și Hermannstadt.

„Stăm cu presiune la fiecare meci. În spate sunt alte echipe care vor în play-off. Am făcut un pas greșit azi, dar mai sunt patru meciuri și trebuie să le câștigăm”, a mai spus Petrila la PrimaSport.

Echipa antrenată de Marius Șumudică rămâne fără victorie într-o deplasare din Liga 1 din septembrie, când a câștigat la Clinceni, 2-1 cu Unirea Slobozia.