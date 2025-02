Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului, a declarat că sunt șanse mici ca atacantul Clinton N'Jie (31 de ani) să rămână în Giulești din vară.

Clinton N'Jie a fost adus adus de Marius Șumudică la puțin timp după instalarea acestuia pe banca echipei din Grant.

Fotbalistul camerunez a fost descris de Șumudică drept un fotbalist care va fi peste nivelul fotbalului din Liga 1, iar, acum, la aproape 6 luni de la momentul transferului, N'Jie este departe de forma promisă de antrenor.

Marius Șumudică, despre N'Jie: „Sunt slabe șanse să rămână”

„Dacă aș ști și eu ce are, crede-mă că l-aș face Pele. Dar nu știu… Ăsta cred că e sigurul jucător căruia nu-i găsesc cipul. E clar că a pierdut două perioade de pregătire. Patru luni și jumătate în vară, plus acum, cantonamentul din Dubai.

Așa e el de când a venit, e un jucător mai introvertit. Mă uitam și ieri. OK, nu poate să facă unele lucruri, dar când pune piciorul pe minge am crezut că are magiun. Și la faza golului, dacă nu mă înșel, îi dă un călcâi lui Gojkovic când scoate mingea aia…

Din punctul meu de vedere, sunt slabe șanse să mai rămână din vară. Nu știu ce să spun… Eu tot vorbesc cu el, încerc să-l câștig știind că am nevoie, dar… Rar am greșit cu jucători, uitați-vă câți au mers cu mine în străinătate și au dat randament peste tot, au rămas după aceea acolo.

Dar aici, nu știu… Poate voi reuși până la urmă să găsesc soluția. E o provocare. Dacă o reușesc și pe asta, gata!”, a spus Marius Șumudică la fanatik.ro.

Vârful camerunez înalt de 1,75 metri a jucat în prima ligă din Turcia în ultimii 2 ani, acolo fiind remarcat de Marius Șumudică.

De-a lungul carierei, N'Jie și-a trecut în CV echipe precum:

Olympique Lyon

Olympique Marseille

Dinamo Moscova

Tottenham Hotspur

850.000 de euro e cota de piață a lui Clinton N'Jie pe transfermarkt.com