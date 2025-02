Verdict dur: out tot sezonul Mijlocașul central pe care Rapid l-a cumpărat cu 200.000 de euro nu va putea juca nici un meci până în vară

Diogo Mendes s-a accidentat grav în toamnă, i s-a descoperit, abia după investigații amănunțite, că are ruptură a ligamentelor gleznei și a fost operat.

Acum se află în recuperare, însă Șumudică a fost anunțat că nu se va putea baza deloc pe el până la finalul sezonului.

Mendes (27 de ani) a fost cumpărat în vara trecută de la Maritimo.

Rapid a căutat cu disperare să aducă doi mijlocași centrali în ultimele zile ale perioadei de mercato și după ce a aflat că una dintre variantele din lotul lui Marius Șumudică e scos din joc pentru tot restul sezonului.

Verdict dur pentru Diogo Mendes: out tot sezonul!

E vorba despre Diogo Mendes, fotbalist cumpărat în vară de la Maritimo, în schimbul a 200.000 de euro. El a jucat extrem de puțin în tricoul Rapidului, a bifat minute în ultimele două jocuri din mandatul lui Neil Lennon, în luna august, în deplasare cu Gloria Buzău și pe teren propriu cu Dinamo.

S-a accidentat grav la gleznă, dar, inițial, s-a crezut că e vorba doar despre o entorsă. Cum durerile persistau și îl împiedicau chiar și să se antreneze, nu doar să joace meciuri oficiale, Mendes a efectuat investigații detaliate în luna octombrie. Acestea au arătat că, de fapt el suferise o ruptură a ligamentelor gleznei.

A fost nevoit să se opereze, în noiembrie, iar recuperarea lui decurge mult mai greu decât s-a anticipat, tocmai fiindcă intervenția chirurgicală s-a efectuat cu foarte mare întârziere.

Deși, în mod normal, după o astfel de operație, un jucător ar putea evolua după 5 luni, în cazul său, perioada de refacere va dura în jur de 6-7 luni. Și va fi out tot acest sezon, în care Rapid mai are de disputat ultimele 4 etape de sezon regulat, apoi partea a doua, play-off sau play-out, dar e și calificată în sferturile Cupei României, trofeu pe care îl are ca obiectiv primordial.

Ultima dată când a apărut pe foaie la un meci, din postura de rezervă, a fost la final de septembrie, la confruntarea cu Oțelul, din Giulești, scor 0-0. Acum, Rapid tocmai ce a disputat returul cu Oțelul.

În cel mai fericit caz pentru el, Mendes va fi refăcut 100% atunci când Rapid va relua pregătirile pentru viitorul sezon, undeva la jumătatea lunii iunie. Mendes are contract cu clubul patronat de Dan Șucu până în iunie 2026.

În momentul în care a fost achiziționat de Rapid, Diogo Mendes avea o cotă bună. Era și în circuitul naționalei din Capul Verde, pentru care jucase în iunie 2024 un meci în preliminariile Campionatului Mondial, duelul cu Libia, scor 1-0 pentru Capul Verde.

În intervalul 2014-2016, el jucase inclusiv la naționalele Portugaliei U16 și U18.