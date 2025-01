Rapid - Shanghai Port. Spiritele s-au încins înainte de pauză în ultimul amical al iernii pentru giuleșteni.

Aflată în ultima zi de cantonament în Dubai, Rapid a întâlnit-o pe campioana Chinei, iar nervii au fost întinși la maxim.

Bătaie pe teren la Rapid - Shanghai Port

În minutul 41, Borisav Burmaz s-a luptat pentru o minge cu Xin Xu, iar sârbul s-a enervat după ce chinezul a încercat să-l lovească din spate.

Cei doi s-au lovit piept în piept, însă situația s-a agravat după ce a intervenit și Luka Gojkovic, conaționalul lui Burmaz. Sârbul l-a împins cu putere pe Xin Xu, iar Shuai Li a apărut și l-a luat de gât pe fotbalistul Rapidului.

După doar câteva secunde, mai mulți jucători s-au luat la bătaie, în timp ce arbitrii și staff-urile celor două echipe încercau să îi despartă. Și Marius Șumudică s-a îndreptat nervos spre fotbaliștii echipei adverse.

Situația s-a calmat după aproximativ două minute, iar arbitrul a cerut ca Burmaz și Xin Xu să fie schimbați, pentru a nu-i elimina.

Cei doi antrenori s-au conformat, iar Marius Șumudică l-a trimis pe teren pe Aaron Boupendza.

Echipa de start a Rapidului

S. Siegrist - C. Manea, C. Ignat, R. Bădescu, C. Braun - M. Kait, L. Gojkovic, C. Grameni - C. Micovschi, R. Pop, B. Burmaz.

Rapid, o victorie și o înfrângere în Dubai

În stagiul de pregătire din această iarnă, Rapid a programat 3 partide amicale.

În primul meci, disputat împotriva formației din liga a 3-a saudită, Al-Hilal United, Rapid s-a impus categoric, scor 13-0.

În al doilea meci amical, cu Ulsan HD, campioana ultimilor 3 ani în Coreea de Sud, Rapid a întâmpinat probleme și a pierdut, scor 1-2.

În ceea ce privește situația jucătorilor, Filip Blazek și Florent Hasani nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Dubai pentru că nu intră în planurile lui Șumudică, în timp ce Diogo Mendes, care este accidentat, se recuperează la București.

În același timp, Clinton N’Jie nu a primit viza pentru a părăsi țara alături de echipă și nu a participat în cantonament.