Zilele trecute, sala plină de oameni a Operei de Stat din Budapesta l-a aplaudat pe Ladislau Bölöni.

Sub luminile de cristal, imaginile televizate au dezvăluit cum, din rândurile asistenței în costume și rochii de gală, unii dintre cei mai tineri participanți s-au ridicat în picioare. Privind spre ei, lui Bölöni i-au dat lacrimile.

Festivitatea de la Opera de Stat a fost realizată de Asociația Jurnaliștilor Sportivi din Ungaria, care l-a prezentat pe Loți Bölöni, 71 de ani, drept „Descoperitorul lui Cristiano Ronaldo”, ceea ce e factual adevărat, în limbaj sportiv.

Când vedeta de azi avea doar 17 ani, Bölöni, antrenor la Sporting Lisabona, s-a dus la echipa de tineret și l-a remarcat pe puștiul care cântărea doar 60 de kilograme. „Avea însă un nivel de maturitate nespecific unui sportiv de 16-17 ani”, a povestit Loți.

Antrenorul l-a aruncat pe Cristiano Ronaldo direct într-un meci împotriva lui Inter Milano. Nu pe final, pentru câteva minute, ci vreme de o oră.

Organizatorii de la Budapesta aveau nevoie de o sintagmă ușor de comunicat „Descoperitorul lui Cristiano Ronaldo”. În lumea fotbalului, nu se mai dau premii pentru că ai fost un mare fotbalist - lucrurile simple își fac mai greu loc în atenția oamenilor, prin smârcul de „șocant” și „halucinant” de neadevărat.

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit să fiu, în același timp, un maghiar onest și un cetățean român corect”, a spus Bölöni, citat de m4sport.

Fostul fotbalist al Stelei, al ASA Târgu Mureș și al echipei naționale a României a remarcat că nu a jucat și nici nu a antrenat în Ungaria: „Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei «o»”.

Loți Bölöni și-a păstrat cele două puncte fără să-și trădeze principiile.

Ladislau Boloni, în lacrimi la Gala Sportului Maghiar FOTO m4sport.hu

Bölöni nu a cruțat prejudecățile

De-a lungul anilor, Bölöni a povestit și despre felul în care maghiarii erau discriminați în România înainte de 1989. Mărturiile nu au convenit, desigur, dar Ladislau Bölöni a avut mereu puterea convingerilor sale. Noi, majoritarii români, am zis: „Ce spune Loți?”. Dar dacă noi nu am pățit asta, nu înseamnă că nu s-a întâmplat.

Românii au continuat și ei să-l respecte enorm pe fotbalistul și antrenorul maghiar. Zeci de oameni dintr-o mare companie l-au înconjurat în decembrie 2024 la petrecerea de Crăciun, la București, și din nou s-a emoționat, a mărturisit el într-un interviu pentru sport.ro.

Întrebat unde se simte mai respectat, în România sau în Ungaria, Loți a spus: „Deja nu e bine că mă gândesc atât de mult…”. Dar mereu s-a gândit mult. Răzgândirile lui, ca antrenor aflat în discuțiile de pornire de proiect, sunt legendare în fotbal.

Pe teren însă și ca tehnician în relația cu jocul, Bölöni a fost unul dintre cei mai rapizi în decizie. Intervențiile sale „la sacrificiu” din teren au rămas pe retina oamenilor.

Istoria fotbalului nostru ar fi fost poate alta dacă stelistul Loți nu și-ar fi blocat un adversar în finala Cupei Campionilor Europeni, după o cursă de urmărire de zeci de metri.

Atâția alți fotbaliști se recomandă, pe merit, printr-o panoplie de goluri magnifice, decisive, de neuitat. Ladislau Bölöni este simbolizat mai puțin de golul unic prin care România lui Mircea Lucescu a învins Italia lui Bearzot, campioana mondială, în 1983.

Din Loți au rămas lupta, echilibrul și faptul că a reușit să-și păstreze, în vremuri grele, puterea convingerilor. Și da, vremurile grele fac oameni mari.