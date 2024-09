UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Rapid a publicat imagini surprinse în timpul partidei de la Clinceni și după meci, care îi au în prim plan pe marcatorul „dublei”, Rareș Pop, și pe antrenorul Marius Șumudică

Tânărul fotbalist de 19 ani a reușit să marcheze în minutele 25 și 60, apoi a fost înlocuit în minutul 75 cu Micovschi. Pe bancă, el a urmărit partida foarte implicat, cântând alături de galerie.

La final, Pop și-a manifestat din nou entuziasmul, reluând cântecul suporterilor: „De când am venit prima oară pe Giulești m-am îndrăgostit de-o echipă ca-n povești”.

Marius Șumudică și-a adunat apoi jucătorii în cerc pe gazon și le-a ținut un discurs în engleză, încheiat cu „Thank you very much, it's your game, thank you!” („Vă mulțumesc mult, e meciul vostru, mulțumesc!”).

Rareș Pop: „La golul al doilea am tras fără să mă uit”

„A fost un efort de echipă, singurul punct pozitiv al meu a fost că am marcat. Noi toți ca echipă am dat totul pe teren.

La golul doi am urmărit acea minge, a fost deviată, a vrut să paseze Petrila. Am urmărit, mi-a sărit mie, am preluat și am șutat. Nu m-am uitat, am știut că va fi gol.

[Ce v-a trimis Marius Șumudică la final?] Că asta e atitudinea de care trebuie sa dăm dovadă de acum înainte ne-a transmis. Și să jucăm cu inima. Chiar sperăm să arătăm cât mai bine.

[Ce a adus Șumudică la echipă?] Nu vreau să răspund la această întrebare pentru că nu vreau să am probleme”, a declarat Rareș Pop la Prima Sport după meci.