PAOK a pierdut meciul disputat pe terenul echipei Manchester United, scor 0-2, în a patra etapă a fazei principale din Europa League.

Răzvan Lucescu (55 de ani) spune că echipa sa a jucat mai bine, însă nu a reușit să fructifice ocaziile pe care și le-a creat, iar adversarii au profitat de fiecare eroare.

Pregătită pentru penultima oară de Ruud van Nistelrooy, Manchester United s-a impus grație „dublei” lui Amad Diallo ('50, '77).

Manchester United - PAOK 2-0. Răzvan Lucescu: „Am plătit prețul pentru naivitate”

„Acesta este fotbalul la acest nivel. Nu poți rata astfel de ocazii și plătești pentru orice greșeală pe care o faci. Îmi pare rău pentru jucători. Am avut șansa de a înscrie la 0-0 și la 1-0.

Cu tot respectul pentru Manchester și recunoașterea lor la nivel mondial, dar noi am jucat mai bine.

Ne-am creat ocazii, jucătorii și-au făcut treaba, dar trebuie să marchezi pentru a rămâne în joc, iar noi nu am făcut asta. Am plătit prețul pentru naivitate. Ăsta e nivelul și greșelile se plătesc.

Trebuie să luăm decizia corectă la momentul potrivit. Sunt greșeli și în apărare. Sunt lucruri incredibile care se întâmplă. ”, a declarat Lucescu, citat de gazzetta.gr.

În ceea ce privește primul gol pe care l-am primit, nu vreau ca un jucător să suporte presiunea. Nu am de gând să vorbesc despre o greșeală individuală. Ne-am concentrat pe tactica adversarului. Trebuie să rămânem concentrați la ce avem de făcut. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Răzvan Lucescu, mulțumit de joc, dezamăgit de rezultate: „Am zdrobit FCSB și nu a putut să câștigăm”

Antrenorul lui PAOK consideră că echipa sa merita să obțină mai multe puncte în primele patru etape din Europa League.

„Avem un singur punct în patru meciuri. Cu Galata ne-am creat ocazii și nu am marcat. În acest meci am avut ocazia, dar nu am fructificat-o. Totuși, am un plan. Când lucrezi de foarte devreme ai șanse să obții cel mai bun rezultat.

Toți jucătorii trebuie să ia deciziile corecte. Este incredibil că nu am obținut un rezultat pozitiv. Am zdrobit Steaua (FCSB - n.r.) și nu am putut să câștigăm.

Când începi să lucrezi încet, nu poți obține rezultate imediate. Totul se va vedea în timp.

Mintea mea este la meciul cu Olympiacos de duminică. În fotbal, nu știi niciodată ce se va întâmpla. Eu trăiesc pentru meciul următor. Așa gândesc eu. Poate că în următoarele meciuri vom obține ceva în plus ”, a mai spus antrenorul român.

PAOK în Europa League: 1-3 cu Galatasaray, 0-1 cu FCSB, 2-2 cu Plzen și 0-2 cu Manchester United.

Răzvan Lucescu, iubit chiar și când pierde

În ciuda înfrângerii, cei aproximativ 6.000 de fani ai lui PAOK i-au aplaudat pe Răzvan Lucescu și pe jucători pentru efortul depus pe Old Trafford.

Fanii au fost incredibili, fantastici. Oriunde mergem, noi ne simțim iubiți, simțim sprijinul lor. Îmi pare rău pentru că nu le-am putut oferi un rezultat bun. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Clasamentul Europa League actualizat

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 4 12 2. Ajax 4 10 3. Galatasaray 4 10 4. Frankfurt 4 10 5. Anderlecht 4 10 6. Athletic Bilbao 4 10 7. Tottenham 4 9 8. FCSB 4 9 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lyon 4 7 10. Rangers 4 7 11. Olympiakos 4 7 12. Bodo/Glimt 4 7 13. Midtjylland 4 7 14. Ferencvaros 4 6 15. Manchester United 4 6 16. Plzen 4 6 17. Alkmaar 4 6 18. Beșiktaș 4 6 19. Hoffenheim 4 5 20. AS Roma 4 5 21. Fenerbahce 4 5 22. FC Porto 4 4 23. Slavia Praga 4 4 24. Elfsborg 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sociedad 4 4 26. Braga 4 4 27. Twente 4 3 28. Malmo 4 3 29. Qarabag 4 3 30. USG 4 2 31. Nice 4 2 32. RFS 4 2 33. PAOK 4 1 34. Ludogorets 4 1 35. Maccabi Tel-Aviv 4 0 36. Dinamo Kiev 4 0