Cum s-a despărțit Lucescu de Grecia Răzvan a spus cu ce a rămas în 2024, dar a avertizat: „ Nu mă provocați! ”. Ce are PAOK și nu au ceilalți

Răzvan Lucescu a învins în ultimul meci al anului, 3-0 cu Atromitos. Un 2024 în care a cucerit al doilea titlu cu PAOK și a atins „sferturile” Conference. Dar a avut și multe conflicte în Grecia.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a spus: „Mă pregătesc mental pentru ce va veni, în condiții grele. Aproape fiecare meci ne-a arătat că înfruntăm nu doar aspectele legate de fotbal, trebuie să fim pregătiți pentru orice”.

Pentru Lucescu, „suntem un club care nu e plăcut de ceilalți, dar am reușit să fim învingători. Performanțele noastre nu pot fi comparate cu niciun alt titlu al unor echipe care au totul de partea lor”.

Ultimul meci al lui Răzvan Lucescu la PAOK în 2024 a fost o victorie clară, lejeră, 3-0 acasă cu Atromitos la Salonic, adversarii rămânând în 10 încă de la jumătatea primei reprize.

Răzvan Lucescu: ”Nu mă faceți să vă răspund într-un mod care nu vă place”

Alb-negrii sunt pe locul 2 în liga elenă, la doar un punct de liderul Olympiacos, continuă în Cupa Greciei (0-1 în turul „sfertului” cu AEK).

Și au șanse de calificare în primăvara Europa League, chiar dacă au avut doar un punct în primele 4 etape (trei eșecuri, inclusiv 0-1 acasă cu FCSB).

Răzvan Lucescu are 286 de meciuri în două mandate la PAOK (179 de victorii) Foto: X PAOK

Acum au 7 puncte și sunt pe 22, în zona de play-off.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani era liniștit, dar s-a aprins puțin când a fost întrebat de un jurnalist grec, la conferință: ”Ce cadou așteptați de Crăciun de la patronul Ivan Savvidis?”.

Nu mă faceți să vă răspund într-un mod care nu vă place. Nu mă provocați! Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lucescu: ”Unul dintre cei mai captivanți ani ai vieții mele”

A răspuns fără a se referi la Savvidis. „Acesta a fost unul dintre cele mai interesanți, captivanți și frumoși ani ai vieții mele.

Să ne amintim ce am realizat în Conference League, să ne amintim luna mai, când am cucerit titlul”, a spus Lucescu.

111 victorii are Răzvan Lucescu în al doilea mandat la PAOK (194 de partide, 40 de egaluri, 43 de înfrângeri)

În sezonul trecut, a cucerit al doilea titlu de campion cu PAOK (primul, în 2019) și a atins a doua oară „sferturile” Conference, ca în 2021-2022.

Nu s-a oprit. „La fel, să ne amintim perioada dură a verii, cu multe schimbări. Un grup unit a fost schimbat, nu vreau să spun distrus. Din acel moment a trebuit să reconstruim de două ori.

Am trecut prin momente dificile, dar în final am reacționat bine și am încheiat anul implicați în toate cele trei competiții”.

Mă bucur pentru ce am trăit și mă pregătesc mental pentru ce va veni, în condiții grele. Aproape fiecare meci ne-a arătat că înfruntăm nu doar aspectele legate de fotbal, e nevoie să fim pregătiți pentru orice și să fim mai tari decât orice Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lucescu: „Suntem un club care nu e plăcut de ceilalți, dar am reușit să fim învingători”

S-a referit în final la puternica legătură cu suporterii și a vorbit iar despre PAOK în mijlocul unui fotbal în care grupările din zona Atenei sunt ajutate.

„Suntem un club care nu e plăcut de ceilalți, dar am reușit să fim învingători fiind uniți, ca o familie.

Acesta este adevărul, nu e ipocrizie. Am rămas împreună, echipa, fanii, și am depășit clipe foarte dificile”, a afirmat el.

”Când ai în spate asemenea unitate, sprijin, dragoste, pasiunea pentru echipă este imensă, e mai ușor pentru noi să mergem înainte și să realizăm performanțe”.

Performanțele noastre nu pot fi comparate cu niciun alt titlu al unor formații care au totul de partea lor. Cu acești fani, putem trece peste frustări, greutăți cu care ne confruntăm întotdeauna, aproape în fiecare săptămână Răzvan Lucescu, antrenor PAOK