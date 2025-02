Amărăciunea lui Lucescu Antrenorul lui PAOK acceptă că e un an rău: „Poate fi un sezon fără nimic” . Urmează alt joc decisiv

Răzvan Lucescu are duminică seară altă confruntare de totul sau nimic. Dacă pierde și cu Olympiacos, după 0-2 cu FCSB, dispare și titlul în Grecia.

Tehnicianul în vârstă de 56 de ani a comparat situația lui PAOK cu cea a lui Manchester City: „Guardiola luptă, vrea să reacționeze, dar nu e ușor”.

Pentru Răzvan Lucescu, sezonul trecut a fost cel mai bun după întoarcerea la PAOK, în 2021. A cucerit titlul și a jucat în „sferturile” Conference League.

An fără nicio performanță pentru Lucescu și PAOK?

Pentru Răzvan Lucescu, actuala stagiune ar putea fi printre cele mai slabe. Fără niciun trofeu, fără nicio performanță.

A pierdut până acum două competiții:

Eliminat în „sferturile” Cupei Greciei (0-1, 1-1 d.p. cu AEK Atena)

Eliminat în play-off-ul Europa League (1-2, 0-2 cu FCSB). Fusese învins de roș-albaștri și în faza principală, 0-1 la Salonic.

Duminică seară, la sfârșitul unei săptămâni decisive în care a ratat deja un obiectiv, înfruntă Olympiacos chiar la Pireu, pe „Karaiskakis”.

În cazul unui alt eșec, titlul ar deveni o misiune imposibilă. Olympiacos s-ar distanța la 11 de puncte de PAOK (locul 4), iar Aris (5) s-ar putea apropia la trei puncte.

14 înfrângeri a suferit PAOK în actualul sezon în toate competițiile

Lucescu, înainte de Olympiacos - PAOK: „Să luptăm!”

Antrenorul în vârstă de 56 de ani admite că „poate fi un sezon fără nimic”.

Acceptă că „e un an complicat, a început complicat, continuă complicat. Am căzut de câteva ori, ne-am ridicat, iar am căzut, iar ne-am ridicat. Lucrurile nu au mers în favoarea noastră”.

Răzvan crede că există „o singură posibilitate. Să luptăm!”.

Să luptăm. E despre egoul nostru, despre cariera noastră, despre anul nostru, despre familiile noastre. Avem responsabilitatea lor Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Chiar și într-un moment critic, și-a păstrat optimismul: „Experiența mea în fotbal îmi spune că nimic nu este decisiv. Mâine poate fi diferit”.

Răzvan Lucescu a făcut o paralelă cu Manchester City: „Foarte complicat”

Lucescu a comparat situația alb-negrilor cu cea a lui Manchester City.

„Mă uit și la alte echipe. Urmăresc City, îmi place Guardiola, dar iată că și cel mai bun antrenor, și cea mai bună echipă în trecut traversează acum un an foarte complicat.

Luptă, vor să reacționeze. Însă nu e ușor”.

Pep Guardiola, în cel mai dificil an al carierei Foto: Imago

„Cetățenii” au fost spulberați de Real Madrid în play-off-ul Ligii Campionilor, 3-6 la general, și sunt la 17 puncte distanță de liderul Liverpool în Premier League.

Lucescu: „Am alergat pentru a repara ce n-am făcut bine”

A repetat că perioada ce a urmat după cucerirea titlului, în 2024, nu a fost gestionată bine la Salonic.

„A fost un an de succes care a schimbat perspectiva pe care o aveam despre noi. Ne-a făcut să ne vedem diferiți.

În acest sezon, am alergat pentru a repara ce n-am făcut bine. Și azi, suferim pentru că nu avem toți jucătorii la nivel maxim Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK

Tehnicianul spune că, la asemenea partide, cum a fost cea cu FCSB sau cum e cea cu Olympiacos, de duminică seară, „e important ca toată lumea să fie la maximum.

Nu vreau să sune ca un alibi, dar ăsta e adevărul”.