„Merităm la Mondial” Răzvan Marin e fericit că România a câștigat grupa din Liga Națiunilor, dar se teme de decizia UEFA: „Politica nu are ce căuta în fotbal”

Răzvan Marin a marcat două goluri pe Arena Națională în meciul contra Ciprului și este golgheterul României în actuala ediție de Liga Națiunilor.

La finalul meciului, mijlocașul a vorbit despre victoria cu Cipru dar și despre incidentele de la meciul cu Kosovo.

Golurile „tricolorilor” din victoria cu Cipru, scor 4-1, au fost marcate de Bîrligea (min. 2), Marin (min. 42, 80) și Coman (min. 83).

Răzvan Marin, golgheterul României în Liga Națiunilor

La interviul de după meci, Marin a comentat prestația „tricolorilor” dar a vorbit și despre reușitele sale în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

„Nu prea sunt obișnuit cu acest rol de golgheter, cu această poziție, dar mă bucur că pot ajuta această echipă să câștige și asta este cel mai important. Ultima dată am zis că aștept un gol din acțiune și asta s-a și întâmplat azi.

Cred că am început foarte, foarte bine meciul. Am zis să începem sus, cât mai sus și asta am făcut.

Prima repriză am controlat-o, în a doua am intrat puțin prost și au reușit și să dea gol. Am revenit și nu au mai fost probleme.

Cred că am 7-8 goluri în acest an la echipa națională. Mă bucur că am reușit să îl ajung din acest punct de vedere (n.r. - numărul de goluri marcate de tatăl său, Petre Marin) dar pentru mine e important să ajut echipa. E important să câștige echipa”, a declarat Răzvan Marin.

Răzvan Marin: „merităm să mergem la Mondial”

„Cred că în ultimii 2-3 ani avem o perioadă foarte bună. Ultimele 3 grupe le-am terminat pe primul loc, preliminariile, la EURO și grupa de Liga Națiunilor. Acum a fost foarte important ca să fim în urna a doua.

Ne dorim din toată inima să mergem la Mondial, asta ne dorim toți, nu am mai fost de mult acolo și merităm să fim acolo la cum am arătat în ultimul timp.

Marin, despre decizia UEFA privind rezultatul meciului România - Kosovo

„Eu nu am nicio emoție. Nu a fost vorba de rasism, e mai rasism faptul că ne fac ei țigani decât că se strigă «Serbia». Sper să nu existe interese politice pentru că politica nu are ce căuta în fotbal. Ei prin ceea ce au făcut au dat dovadă că nu ne respectă, că nu respectă meseria pe care o fac”, a continuat Marin.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo 0-0 (abandonat)

0-0 (abandonat) 18 noiembrie 2024, 21:45: România - Cipru 4-1.

Clasamentul grupei 2 din Liga C

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. România 5 15 2. Kosovo 5 12 3. Cipru 6 6 4. Lituania 6 0 *Se așteaptă decizia UEFA privind rezultatul meciului România - Kosovo