Remco Evenepoel, 26 de ani, a cucerit titlul continental pe șosea la două săptămâni după titlul mondial la contratimp.

Sfârșitul cursei din Slovenia a fost electrizant. Belgianul a revenit fulminant pe ultimii metri, câștigând cu un avans minim: 0,00085 secunde.

Ce a spus Evenepoel. Ce l-a ajutat să învingă la Ljubljana.

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Remco Evenepoel a mai câștigat o cursă. Și nu una obișnuită. Una care a intrat în istoria ciclismului.

Evenepoel a revenit în ultimele clipe

După ce, pe 20 septembrie, la Montreal (Canada), a devenit pentru a patra oară campion mondial la contratimp, duminică a cucerit primul său titlu european pe șosea.

Sfârșitul a fost de foc la Ljubljana. Italianul Giulio Ciccone a forțat în ultimii kilometri, a sprintat și părea că s-a detașat decisiv, la cinci metri, dar Evenepoel a revenit fantastic în ultimele clipe.

INSANE FINALE AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS!! 🤯🤯 Remco Evenepoel comes from miles back in the sprint to pip Giulio Ciccone to the title! 🌟 https://t.co/KcSQTo0IB7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

După ce au trecut ambii linia de sosire umăr la umăr, nimeni nu știa cine a învins.

Evenepoel: „Am plonjat spre linia de sosire”

Rezultatul fotofinișului care înregistra cu 3.500 de cadre pe secundă a fost și mai surprinzător: belgianul s-a impus cu 0,00085 secunde! Cea mai mică diferență în istoria marilor curse.

„L-am văzut pierzând puțin din viteză și am profitat pentru a recupera, plonjând spre linia de sosire”, a spus Remco. Strategia disperării l-a transformat în campion european.

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