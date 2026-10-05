România gafelor în serie! 92% din golurile naționalei în Liga Națiunilor, primite după greșeli individuale. Radiografia horror

„Tricolorii” au făcut un lanț de greșeli individuale în primele trei meciuri ale acestei campanii de Nations League.

Cum au arătat 11 din cele 12 goluri luate de națională la 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

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Naționala a părut copleșită în prima jumătate a Ligii Națiunilor B.

Rezultate șocante provocate de o mulțime de erori individuale.

Chiar și când planul de joc inițial părea bun, cum s-a întâmplat în primele 20 de minute în Polonia, greșelile jucătorilor au făcut să se prăbușească echipa.

Ghiță și Radu, neatenți cu Suedia

Probleme de poziționare, de marcaj sau de pasă apărute în fiecare partidă.

Am primit nu mai puțin de 12 goluri în trei etape, patru în medie pe meci, și 11 dintre ele au fost declanșate de asemenea gafe. 92%!

Cum a arătat această incredibilă serie a erorilor.

1-2 CU SUEDIA (d)

0-1 - Ghiță, eroare de apreciere lângă Isak. Stoperul a lăsat mingea să-i treacă prin față, scandinavul scăpând cu ușurință de el înainte de a finaliza cu un șut în colțul lung.

1-2 - Radu a respins greșit șutul lui Bergvall după un corner, Ghiță n-a fost atent la continuarea fazei și Gyokeres a înscris din careul mic.

După două erori ale „tricolorilor”, Gyokeres a marcat din apropiere. Foto: Imago

Același Radu și Ilie: fiecare cu două erori în fața Bosniei

2-4 CU BOSNIA (a)

0-1 - Radu și Burcă s-au invitat reciproc la centrarea lui Bajraktarevic. Gigovic a profitat de confuzia lor.

Gigovic a profitat de confuzia lor. 0-2 - Altă fază fixă. Matei Ilie, depășit după corner în duelul aerian cu Muharemovic. Bosniacul a fost cu un cap peste el.

Matei Ilie, nicio șansă în duelul cu Muharemovic. Foto: Raed Krishan

1-3 - Radu a scăpat în față balonul șutat de Alajbegovic și Tabakovic a punctat din apropiere.

și Tabakovic a punctat din apropiere. 1-4 - Același Matei Ilie l-a pierdut în marcaj pe Mahmic la centrarea lui Bajraktarevic.

Rațiu, cel mai slab meci la națională

0-6 CU POLONIA (d)

0-1 - Drăgușin, înainte de penalty și eliminare, eroare de marcaj la Lewandowski după o pasă lungă.

după o pasă lungă. 0-2 - Rațiu, fără reacție la sprintul lui Zalewski, care a centrat la reușita lui Lewandowski. Probabil cel mai slab joc al fundașului dreapta la lot.

Rațiu, mereu departe de adversar cu Polonia. În acest duel, doar îl privea pe Szymanski. Foto: Imago

0-3 - Tackling eșuat al lui Rațiu; în spatele lui, pe spații libere, altă acțiune rapidă a polonezilor și autogolul cu Ghiță.

în spatele lui, pe spații libere, altă acțiune rapidă a polonezilor și autogolul cu Ghiță. 0-4 - Răzvan Marin, pasă înapoi cadou la golul lui Zielinski.

0-5 - Coubiș a sărit sub Bednarek, care a înscris cu capul după un corner.

Doar golul lui Lewandowski de 0-6, după o suită de fente, nu a avut la bază o eroare individuală evidentă.

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