DINAMO - FCSB 1-2. Risto Radunovic (32 de ani), fundașul campioanei, a explicat unde campioana României a făcut diferența în derby-ul de pe Arena Națională.

Muntenegreanul i-a centrat decisiv lui David Miculescu la primul gol al campioanei României.

Risto Radunovic a analizat partida cu Dinamo și a subliniat importanța fazelor fixe în jocul campioanei.

DINAMO - FCSB. Risto Radunovic: „Fazele fixe sunt noul nostru punct forte”

„Am gestionat bine meciul, am avut multe probleme medicale, dar împreună am reușit să ieșim din acest moment. Este cea mai importantă victorie din acest an. A fost perfect golul lui Baba Alhassan, ne-a surprins pe toți. Mai ales că a dat cu stângul la vinclu. Îl felicit pe el, dar și pe colegii mei.

Presiunea este mereu la noi, de aia avem tricoul lui FCSB, ne bucurăm că jucăm sub presiune, asta ne place și vrem să câștigăm titlul din nou.

Am avut multe victorii cu Dinamo, mereu avem meciuri grele, sunt meciuri intense. Este foarte greu împotriva lor, dar cred că merităm victoria mai mult. Am avut mai mult curaj decât ei”, a punctat Risto Radunovic la finalul partidei.

Fazele fixe sunt foarte importante pentru noi anul acesta, le lucrăm cu seriozitate și mă bucur că ne ies. Fazele fixe sunt un nou punct forte al nostru. Risto Radunovic, FCSB

Risto Radunovic a fost integralist în partida de pe Arena Națională, iar muntenegreanul i-a centrat decisiv din corner lui David Miculescu la primul gol al FCSB.

VIDEO. „Racheta” lui Baba Alhassan

8,1 a fost nota primită de Risto Radunovic, cea mai mare din lotul campioanei, potrivit sofascore.com

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Perica