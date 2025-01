Munteanu, Bîrligea sau Blănuță? Rodion Cămătaru și-a ales preferatul: „Are calități de nouar adevărat! Peste ceilalți”

Marele atacant român Rodion Cămătaru (66 de ani) și-a ales vârful preferat din Liga 1.

„Cami” a mers pe mâna lui Vladislav Blănuță (22 de ani), de la Universitatea Cluj, în dauna lui Daniel Bîrligea (FCSB) sau Louis Munteanu (CFR Cluj).

Întrebat ce atacant din Liga 1 îl impresionează în acest moment și se apropie de prototipul „nouarului” veritabil, așa cum era și „Cami”, acesta l-a ales pe Vladislav Blănuță, internaționalul român de tineret.

Cămătaru mizează pe Blănuță

Îl impresionează faptul că, în pofida înălțimii (1,90 m), Blănuță și-a îmbunătățit tehnica foarte mult, ceea ce-i oferă mobilitate și execuții mult mai bune.

„E clar că la ora asta cei mai buni atacanți din România sunt Bîrligea, Blănuță și Louis Munteanu. Însă, dintre cei trei mie îmi place cel mai mult Blănuță ăsta al lui Mititelu. Face el ce face, dar totuși Mititelu are ochi la jucători, cu toate că eu nu înțeleg un lucru.

Și poate că nici Mititelu nu îl înțelege. Cum naiba de se face că el ochește jucători buni, dar nu reușește să își închege o echipă puternică. Nu îmi pot explica acest lucru.

La ora asta eu îl consider pe Blănuță cel mai veritabil număr 9 din Superliga României. E un nouar clasic și are calități de nouar adevărat mult mai bune decât Birligea și Louis Munteanu.

Talia o are peste cei doi, iar în ultimele luni am o observat că Blănuță și-a îmbunătățit tehnica și forța de pătrundere, plus că a început să iasă la joc și să se demarce mult mai bine. Și-a găsit poate și liniștea interioară și vede că lumea nu-l mai înjură”, a declarat Rodion Cămătaru, conform prosport.ro.

Contribuții în actuala ediție de Liga 1:

Daniel Bîrligea: 10 goluri, 3 pase decisive

Louis Munteanu: 9 goluri, 1 pasă decisivă

Vladislav Blănuță: 9 goluri, 2 pase decisive

Rodion Cămătaru: „Unui atacant trebuie să-i acorzi încredere”

Rodion Cămătaru îl felicită pe patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, pentru faptul că a insistat pentru transferul lui Vladislav Blănuță și a avut curajul să-l impună la echipă.

În opinia lui „Cami”, un atacant are foarte mare nevoie de încredere din partea staff-ului pentru a performa, indiferent de vârstă sau situație.

În sezonul 2024/2025, Vladislav Blănuță joacă sub formă de împrumut la Universitatea Cluj, de la FCU Craiova.

„Mulți poate că l-au considerat pe Adrian Mititelu nebun cu Blănuță ăsta al lui, dar uitați și voi că Blănuță îi contrazice acum pe mulți contestatari și confirmă faptul că după Compagno, Mititelu nu s-a înșelat nici cu Blănuță. Cu un atacant trebuie să ai răbdare.

Pe mine credeți că nu mă înjurau mulți pe la începuturile mele la Universitatea? Dar m-am ambiționat și ușor, ușor mi-am intrat în ritm. Eu trebuia să îl înlocuiesc pe nea Nelu Oblemenco și nu mi-a fost deloc ușor. Unui atacant trebuie să îi acorzi încredere și după meciurile în care ratează și joacă mai slab ”, a completat Rodion Cămătaru.

Nu trebuie să sari pe el și, după unul-două meciuri mai slabe, să îi dai în cap. O să vedeți voi că Blănuță va ajunge sus de tot. O să mai vorbim Rodiom Cămătaru

Rodion Cămătaru și-a câștigat locul printre cei mai mari atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc.

A marcat peste 250 de goluri pentru Universitatea Craiova, Dinamo, Charleroi, Heerenveen și echipa națională a României.

În 1987, a cucerit „Gheata de Aur a Europei” după un sezon fabulos, cu 44 de goluri marcate pentru Dinamo, în 33 de jocuri.