Interzis în fotbal!  CFR Cluj a obținut o decizie împotriva brazilianului Roger, în prezent la Corvinul
Roger, în tricoul Corvinului (foto: Sport Pictures)
Superliga

Interzis în fotbal! CFR Cluj a obținut o decizie împotriva brazilianului Roger, în prezent la Corvinul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 20:43
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 21:19
  • Comisia de Disciplină a FRF i-a interzis brazilianului Roger Junio Rodrigues Figueira să desfășoare orice activitate legată de fotbal până când își achită obligația stabilită de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Sancțiunea poate dura cel mult doi ani.
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CFR Cluj a obținut o decizie favorabilă la Comisia de Disciplină a FRF în disputa cu fostul său jucător Roger Junio Rodrigues Figueira (30 de ani), care a evoluat în Gruia în perioada 2022-2023.

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Roger, interzis în fotbalul din România

Forul disciplinar a decis sancționarea fotbalistului brazilian pentru neexecutarea obligației de plată stabilite de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Potrivit hotărârii din 28 octombrie 2026, Roger nu mai poate desfășura activități legate de fotbal până când își achită integral obligația, dar sancțiunea nu poate depăși doi ani. Termenul stabilit de comisie este 1 noiembrie 2028.

Sancțiunea Comisiei de Disciplină a FRF se aplică doar în România, în cadrul competenței forului național.

TAS a stabilit o despăgubire de 38.831,28 euro pentru CFR

Pe 24 septembrie 2024, TAS a decis că Roger și clubul maghiar St. Lorinc KFT trebuie să plătească în solidar către CFR Cluj 38.831,28 euro, la care se adaugă dobândă anuală de 5%, calculată de la 2 februarie 2023.

TAS a analizat despăgubirile solicitate de clubul clujean după încetarea contractului de către jucător. Deși aplicarea strictă a criteriilor din regulamentul FIFA ar fi dus la o sumă de 413.800,27 euro, tribunalul a considerat că aceasta ar fi disproporționată în circumstanțele cazului.

TAS a stabilit despăgubirile pentru CFR și restanțele către Roger

În final, TAS a acordat o treime din anumite costuri de transfer și de intermediere neamortizate, rezultând suma de 38.831,28 euro.

Decizia TAS a mai obligat CFR Cluj să-i plătească lui Roger două sume restante, de 3.367,89 euro net și 3.625 de euro net, fiecare cu dobândă anuală de 5%, calculată de la datele stabilite în hotărâre.

Clubul maghiar a fost inclus în litigiu deoarece l-a înregistrat pe Roger după plecarea acestuia de la CFR și înainte ca jucătorul să ajungă la UTA Arad.

De la ce a pornit litigiul

Roger a jucat la CFR Cluj între februarie 2022 și februarie 2023, perioadă în care a cucerit titlul de campion al României.

Litigiul a început după ce clubul din Gruia l-a scos de pe lista pentru campionat, pentru a-i face loc lui Ermal Krasniqi.

Roger a reclamat CFR la FIFA și a cerut aproximativ 395.000 de euro, reprezentând restanțe și despăgubiri pentru încetarea contractului.

Inițial, FIFA a obligat clubul să-i plătească circa 104.000 de euro, însă CFR a contestat decizia la TAS.

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