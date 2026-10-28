CFR are datorii și la Juventus Trei cluburi din Serie A cer peste 2,1 milioane de euro pentru transferurile unor jucători
Lorenzo Biliboc a fost transferat de CFR Cluj de la Juventus Torino în iulie 2025 (foto: Juventus Torino)
Superliga

CFR are datorii și la Juventus Trei cluburi din Serie A cer peste 2,1 milioane de euro pentru transferurile unor jucători

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 18:13
  • CFR Cluj are datorii de peste 2,1 milioane de euro către trei cluburi din Serie A: Juventus Torino, Fiorentina și Torino FC, potrivit tabelului preliminar al creditorilor.
  • Sumele provin din transferurile lui Lorenzo Biliboc, Louis Munteanu și Răzvan Sava, iar administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a admis creanțele, integral sau parțial.
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CFR Cluj datorează 19.554 de euro clubului Juventus Torino pentru transferul lui Lorenzo Biliboc (20 ani), jucător format la academia clubului italian.

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CFR Cluj, datorie către Juventus Torino după transferul lui Lorenzo Biliboc

Acordul semnat la 7 iulie 2025 prevedea că gruparea din Gruia urma să achite câte 10.000 de euro pentru fiecare cinci apariții ale internaționalului U21 în prima echipă a CFR-ului, până la un maximum de 25 de prezențe.

Potrivit clubului italian, Biliboc a atins pragurile de 20 și 25 de apariții la 25 ianuarie, respectiv 25 februarie 2026.

Astfel, CFR Cluj a devenit obligată să achite două tranșe de câte 10.000 de euro, fiecare scadentă la 30 de zile după îndeplinirea condiției contractuale.

Contractul îi permitea CFR-ului să deducă 5% din sumele datorate, cu titlu de contribuție de solidaritate. După această reținere, Juventus a facturat câte 9.500 de euro pentru fiecare prag atins, în total 19.000 de euro. Cele două facturi au fost emise la 25 martie 2026.

Creanța Juventus, înscrisă la categoria chirografară, cu șanse mai mici de recuperare

La această sumă s-au adăugat dobânzi de întârziere calculate la rata contractuală de 8% pe an: câte 276,93 euro pentru fiecare factură.

Dobânzile au fost calculate până la deschiderea procedurii de insolvență a CFR-ului, la 20 august 2026, și însumează 553,86 euro.

Prin urmare, Juventus a solicitat înscrierea la masa credală a unei creanțe de 19.553,86 euro, formată din 19.000 de euro pentru cele două tranșe restante din transferul lui Lorenzo Biliboc și 553,86 euro dobânzi contractuale.

Administratorul judiciar RTZ a acceptat integral solicitarea. În tabelul preliminar, creanța este înregistrată la valoarea totală de 102.563,91 lei, din care 99.658,80 lei reprezintă debitul principal și 2.905,14 lei, dobânzile.

Fiorentina are de recuperat 1,6 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Juventus nu este singurul club italian care are bani de recuperat de la CFR Cluj. ACF Fiorentina a solicitat înscrierea la masa credală cu 1,6 milioane de euro, reprezentând ultima tranșă neachitată din transferul lui Louis Munteanu, realizat în vara anului 2024.

Potrivit documentelor analizate de administratorul judiciar RTZ, acordul de transfer a fost semnat pe 29 iulie 2024, iar prețul total a fost stabilit la 2,3 milioane de euro, plătibili în trei tranșe:

  • 100.000 de euro după primirea certificatului internațional de transfer,
  • 600.000 de euro până la 1 iulie 2025,
  • 1,6 milioane de euro până la 1 iulie 2026.

CFR Cluj a achitat prima tranșă, de 100.000 de euro, la 6 august 2024.

A doua tranșă, plătită cu întârziere

Pentru a doua tranșă, clubul din Gruia a înregistrat întârzieri la plată. În octombrie 2025, cele două cluburi au convenit reeşalonarea soldului restant de 400.000 de euro și a dobânzii acumulate, de 12.000 de euro.

CFR a efectuat ulterior trei plăți: 112.000 de euro la 2 decembrie 2025, 100.000 de euro la 15 ianuarie 2026 și 200.000 de euro la 1 aprilie 2026. Aceste sume au stins obligațiile aferente celei de-a doua tranșe și dobânzile convenite.

Ultima tranșă, de 1,6 milioane de euro, a ajuns la scadență la 1 iulie 2026, dar nu a mai fost achitată. Administratorul judiciar a admis creanța Fiorentinei în tabelul preliminar al creditorilor chirografari, cu suma de 8.392.320 de lei, echivalentul a 1,6 milioane de euro.

Torino cere 560.000 de euro pentru transferul lui Răzvan Sava la Udinese

Un alt club din Serie A, Torino FC, a solicitat înscrierea la masa credală a CFR-ului a unei creanțe de aproximativ 560.000 de euro, legată de transferul lui Răzvan Sava la Udinese.

Clubul italian avea dreptul la 30% din anumite sume încasate de CFR pentru transfer. Torino a solicitat și penalități și dobânzi pentru întârzierile la plată.

Administratorul judiciar a admis parțial cererea, înscriind în tabelul preliminar 2,93 milioane de lei, dintre care 1,55 milioane reprezintă creanțe scadente, iar 1,39 milioane depind de încasări viitoare ale clubului din Gruia.

Creanțele cluburilor italiene, care adunate ajung la 2,18 milioane de euro, apar într-un tablou financiar mult mai amplu.

Cele trei grupări italiene sunt înscrise la categoria chirografară, care însumează 144.083.537 de lei (27,47 milioane de euro). În lipsa unor garanții, creanțele din această categorie au șanse mai mici de recuperare.

CFR Cluj, datorii de aproape 41 de milioane de euro

Potrivit tabelului preliminar al creditorilor CFR Cluj, datoriile se apropie de 41 de milioane de euro.

Printre creditorii chirografari, ale căror creanțe nu beneficiază de garanții speciale, se numără fostul director general Vasile-Marian Băgăcean, cu peste 41,7 milioane de lei de recuperat, și IMMO Green Construct SRL, firmă către care Ioan Varga a cesionat împrumuturi acordate clubului, cu o creanță de peste 35,3 milioane de lei.

CFR Cluj riscă și depunctarea din cauza datoriilor neachitate, iar Marius Șumudică a anunțat că va pleca de la echipă dacă sancțiunea se confirmă.

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